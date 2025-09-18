英超｜曼聯成績差年度收入仍逾70億港元創新高　惟連續6年錄虧損

曼聯昨日（18日）公佈最新財政報告，截至2025年6月30日，球會錄得約6.66億英鎊（約70.5億港元）總收入，創下歷來新高，惟連續6年錄得虧損。

紅魔上季只排在英超第15名並在歐霸決賽飲恨，賺錢能力仍驚人，全年虧損已縮減至3300萬鎊（約3.5億港元），較前一年度大幅減少七成。



曼聯場上成績差 年度收入仍創新高

根據最新報告，曼聯第四季度收入達1.64億鎊（約17.36億港元），其中主要是來自Snapdragon球衣贊助的最新5年合約，令全年商業收入升至3.333億鎊（約35.29億港元），創紀錄水平。

他們在比賽日的收入亦有增長，全年錄得1.603億鎊（約16.97億港元）。相反，由於只能出戰歐霸賽事，球賽轉播收入按年下跌近4900萬鎊（約5.19億港元），至1.73億鎊（約18.32億港元）。今季紅魔更完全缺席歐洲賽事。

曼聯行政總裁貝拉達（Omar Berrada）強調，正努力為球會帶來全方位的進步：「在如此艱難的一年仍能創造破紀錄收入，正正體現出曼聯的韌性。」至於球會開季後戰績持續低迷，他就未有著墨提及。

報告同時顯示，紅魔過去兩年職員人數由1100人減至700人，並因未能晉身歐聯而觸發球員降薪條款，令薪酬有關開支合共削減5150萬鎊（約5.34億港元）。貝拉達表示：「隨着節流計劃逐步見效，未來財政表現仍有顯著改善空間，從而幫助我們達到首要目標 ─ 球場上的成功。」

支出龐大連續6年錄虧損

不過，球會的龐大支出仍然備受關注，並已連續第6年業績「見紅」。其中帳目列出3660萬鎊（約3.87億港元）「特殊項目」，當中包括支付予前主帥坦赫格（Erik ten Hag）、看守領隊雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）及體育總監丹安斯禾夫（Dan Ashworth）的補償金。

在今年夏天轉會窗，紅魔簽入的麥比奧莫（Bryan Mbeumo）、錫斯高（Benjamin Sesko）及辛尼拉文斯（Senne Lammens），據報合共達1.568億鎊（約16.6億港元）。雖然未有披露細節，但轉會分期付款亦令「應付賬項」總額上升至5.646億鎊（約59.78億港元）。

儘管如此，曼聯仍預期來季營業額可保持在6.4億至6.6億鎊（約67.76至69.88億港元）之間。