英超｜曼聯險勝車路士　阿莫林再爆金句：我們總愛自找麻煩

曼聯在昨晚（20日）英超主場以2：1險勝車路士，重返勝軌，賽後主帥阿莫林（Ruben Amorim）在記者會上強調紅魔今場比賽表現配得上勝利，但亦坦言「我們總愛自找麻煩」。



英超 曼聯2：1車路士。（Getty Images）

車路士門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）開場5分鐘直接領紅，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）與卡斯米路（Casemiro）在上半場先後入球，但後者半場前領第二面黃牌被逐，令比賽增添懸念。車路士在末段一度由查禾查洛巴（Trevoh Chalobah）拉近差距，最終紅魔仍能驚險守住勝利。

英超 曼聯2：1車路士。（Getty Images）

在賽後記者會，阿莫林首先肯定球隊的比賽投入程度，指初段已展現出侵略性和決心：「當然對方門將被逐的幫助很大，但球隊由比賽一開始已表現得很好，展示出已經準備就緒。不過，即使一切順利，我們總會做些事情令比賽變得困難。」

他所指的當然就是卡斯米路的紅牌，令紅魔在下半場失去人數優勢，阿莫林將這次攔截解釋成源自對勝利的渴望：「他已經贏過5次歐聯。那（攔截）的確是很進取，當然那個時候他需要做得更好，但可能是因為他很在乎比賽。當對方越過半場時，我們就想立刻奪回球權，這顯示了我們今天真的、真的很想要取勝，這不是一件壞事。」

英超 曼聯2：1車路士。（Getty Images）

阿莫林亦強調，即使末段承受巨大壓力，球員仍然咬緊牙關，展現團結：「最後15分鐘相當艱難，但我們一起守住了勝利，這份共同承擔對球隊來說很重要。看看整場比賽，我們配得上勝利。」

曼聯領隊阿莫林。（路透社）

至於他在賽前曾大爆金句稱「就算教宗開口都不會改變陣式」，就笑言只是一個玩笑：「我知道大家喜歡這些話，所以不要投訴，下場我會再送你們另一句。」