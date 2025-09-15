英超｜曼聯迎33年來最差開季　阿莫林堅持3-4-3　「要變就炒我」

英超本港時間周日（14日）晚上演「曼市打吡」，「紅魔鬼」曼聯作客慘吞曼城3蛋，開季4戰僅得4分排第14位，交出曼聯踏入英超時代起33年來最差開季表演。

不過紅魔教頭魯賓阿莫林（Ruben Amorim）賽後仍然力排眾議，堅持自己的3-4-3陣式沒有問題，堅決表示不會改變，更揚言「要改變，除非解僱我！」



曼聯再創踏入英超時代33年來最差開季，首4輪過後僅得4分。（Getty Images）

曼聯今夏豪花逾2億鎊增兵，今仗首度以新加盟的錫斯高正選掛帥，挑戰對方同樣首次上陣把關的新簽門將基安盧基當拿隆馬。不過戰至18分鐘曼城由謝利美杜古傳中，菲爾科頓接應頭槌頂入先開紀錄。下半場到艾寧夏蘭特於53分鐘先爆過勞基梳爾射成2：0，15分鐘後，夏蘭特再接應貝拿度施華妙傳，推過半場單刀輕鬆射入，藍月曼城最終大炒同巿宿敵3球。

圖為2025年9月14 日，菲爾科頓（Phil Foden）入球，為曼城先開紀錄。（Reuters）

賽後曼聯開季4戰只得4分排第14位，是自92/93球季後，頭4輪聯賽過後錄得的最低得分，打破上季紀錄。去季曼聯雖然排英超史上最低15位完季，但頭4輪踢罷起碼已有6分。

曼聯教頭阿莫林賽後仍堅持自己踢3-4-3陣式沒有問題，更揚言「要改變除非炒我」。（Getty Images）

阿莫林上季中上任後，有指球員一直未能適應他的3-4-3陣式，但曼聯夏天重磅增兵但成績再創新低，名宿堅尼賽後怒轟：「領隊有他的堅持，但成績未能交待，我擔心球員已經失去信心。曼聯暑假已經花費了超過2億鎊，又有充足的季前備戰，今次還有什麼藉口？」

圖為2025年9月14日，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在下半場取得入球。（路透社）

事實上，賽後不少球評都指出曼聯現時的球員人腳不適合3-4-3陣式，但阿莫林賽後企硬反駁指：「我是不會改變！如果有一日我想改變自己的足球哲學，我會做；但如果我不願意，你要改變的話就換掉我。只要我一日留在曼聯，都會盡全力幫助球隊，但其他事則不由我決定。」