2026世界盃｜分組賽當地中午起開波　香港球迷部份賽事需「通頂」

明年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦，國際足協（FIFA）傾向將分組賽賽事安排於當地時間中午12時起開賽，換言之香港球迷或需「捱更抵夜」觀看部份賽事。



2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦。（資料圖片 / Getty Images）

外界特別關注2026美加墨世界盃的開賽時間，源於今夏世界冠軍球會盃在美國舉行時，不少場次正值烈日當空，氣溫炎熱。巴黎聖日耳門領隊安歷基（Luis Enrique）曾投訴球隊在接近攝氏40度的環境下比賽；車路士中場安素費南迪斯（Enzo Fernández）更坦言比賽期間感到頭暈。

車路士中場安素費南迪斯曾投訴世冠盃比賽環境。（資料圖片 / Getty Images）

由於今屆世界盃將首次有48隊參賽，分組賽一連11日、每日均有4場比賽，似乎無可避免要在美國東岸12:00（正午12時）起開賽，其餘場次將分別安排在15:00、18:00、21:00。對香港球迷來說，換算後的開賽時間分別為00:00，03:00、06:00及09:00，屬凌晨至早上時段。

2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦，圖為為於美國西雅圖的流明球場。（資料圖片 / Getty Images）

北美足協主席兼FIFA副主席蒙達利安尼（Victor Montagliani）直言，世冠盃的最大教訓就是「開賽時間」，他指出：「夏季的美國和加拿大都很炎熱，我們每日都和傳媒開會，討論怎樣才是最佳安排。」

主辦方同時考慮，在部分設有屋頂或可伸縮頂蓋的球場安排早場，以減少酷熱天氣的影響，不過蒙達利安尼補充：「我們會盡最大努力平衡比賽條件與電視轉播需求，但能否每場比賽都完美？我不知道。」

2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦，圖為位於墨西哥城的阿茲特克體育場。（資料圖片 / Getty Images）

此外他亦透露，2029年世冠盃或會由32隊擴軍至48隊，屆時或會放寬1個國家2支球隊的參賽限制，不過暫時仍未有定案。