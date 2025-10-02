歐聯｜PSG作客巴塞隆拿反勝2：1

歐聯周三（10月1日）賽事，其中巴塞隆拿對巴黎聖日耳門（PSG）的賽事受到注目，結果在巴塞隆拿先開紀錄的情況下，由PSG以2：1勝出。



圖為2025年10月1日歐聯賽事，費倫托利斯（Ferran Torres）入球為巴塞隆拿打開紀錄 。（Reuters

上半場19分鐘，費倫托利斯（Ferran Torres）在拉舒福特（Marcus Rashford）助攻下，率先為巴塞隆拿打開紀錄 。於38分鐘，馬尤盧（Senny Mayulu）接應紐奴文迪斯（Nuno Mendes）傳球破網，兩軍半場打成1：1。

圖為2025年10月1日歐聯賽事，PSG的馬尤盧（Senny Mayulu）在上半場取得入球。 （Reuters）

下半場，巴黎聖日耳門於臨完場90分鐘，由後備上陣的干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）接應夏基美（Achraf Hakimi）傳球建功，以2：1反勝對手。

同日歐聯賽事結果

卡拉巴克 2：0 哥本哈根

聖基萊斯聯 0：4 紐卡素

摩納哥 2：2 曼城

阿仙奴 2：0 奧林比亞高斯

巴塞隆拿 1：2 巴黎聖日耳門

利華古遜 1：1 燕豪芬

多蒙特 4：1 畢爾包

拿玻里 2：1 士砵亭

維拉利爾 2：2 祖雲達斯