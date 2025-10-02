歐聯｜曼城末段失守重複犯錯　夏蘭特入兩球無功而還：不值得贏波

曼城昨晚（1日）在歐聯首階段作客摩納哥，兩度領先卻最終被逼和2：2，尾段失守的問題一再出現，梅開二度的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）亦直言球隊不值得贏波。



歐聯 摩納哥2：2曼城，夏蘭特梅開二度。（Getty Images）

今仗夏蘭特延續殺手本色，接應快開罰球第一時間起「功夫腳」把球送入網，加上頭槌建功獨取兩球，令曼城兩度領先。不過比賽到84分鐘，後備尼高干沙利斯（Nico González）防守死球時跳起出腳，碰到球後卻踢中英格蘭中堅艾歷迪亞（Eric Dier）面部，球證審視VAR後判罰12碼，戴亞親自操刀建功，為主隊搶回1分。

歐聯 摩納哥2：2曼城，後備尼高干沙利斯（右）犯規輸12碼。（Getty Images）

雖然個人再度上演梅開二度，夏蘭特對球隊表現並不滿意。他直言：「當然，我對和波結果感到失望。我覺得下半場我們做了一些不必要的事，表現根本不夠好，不值得贏波。我們需要更多能量，更積極地像上半場一樣主動出擊。」他同時提醒歐聯沒有任何容易的比賽：「看看上季我們如何出局就知道了，歐聯每一場比賽都很艱難。」

歐聯 摩納哥2：2曼城，夏蘭特梅開二度。（Getty Images）

曼城今季在各項賽事共失8球，其中4球都出現在半場補時或臨完場的關鍵時刻。由8月對熱刺的半場補時失守、到聯賽尾段遭白禮頓絕殺、93分鐘失守被阿仙奴逼和，再到今仗摩納哥的末段12碼，雖然主帥哥迪奧拿曾揚言這不是他關心的地方，但無疑已經成為藍月的一大問題。