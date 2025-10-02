歐聯｜曼城末段失守重複犯錯 夏蘭特入兩球無功而還：不值得贏波
撰文：威廉神
出版：更新：
曼城昨晚（1日）在歐聯首階段作客摩納哥，兩度領先卻最終被逼和2：2，尾段失守的問題一再出現，梅開二度的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）亦直言球隊不值得贏波。
今仗夏蘭特延續殺手本色，接應快開罰球第一時間起「功夫腳」把球送入網，加上頭槌建功獨取兩球，令曼城兩度領先。不過比賽到84分鐘，後備尼高干沙利斯（Nico González）防守死球時跳起出腳，碰到球後卻踢中英格蘭中堅艾歷迪亞（Eric Dier）面部，球證審視VAR後判罰12碼，戴亞親自操刀建功，為主隊搶回1分。
雖然個人再度上演梅開二度，夏蘭特對球隊表現並不滿意。他直言：「當然，我對和波結果感到失望。我覺得下半場我們做了一些不必要的事，表現根本不夠好，不值得贏波。我們需要更多能量，更積極地像上半場一樣主動出擊。」他同時提醒歐聯沒有任何容易的比賽：「看看上季我們如何出局就知道了，歐聯每一場比賽都很艱難。」
曼城今季在各項賽事共失8球，其中4球都出現在半場補時或臨完場的關鍵時刻。由8月對熱刺的半場補時失守、到聯賽尾段遭白禮頓絕殺、93分鐘失守被阿仙奴逼和，再到今仗摩納哥的末段12碼，雖然主帥哥迪奧拿曾揚言這不是他關心的地方，但無疑已經成為藍月的一大問題。
歐聯｜凱倫梅開二度 盛讚迪布尼：與這種級數的球員合作很特別歐聯｜阿仙奴２：０勝奧林比亞高斯 曼城作客遭摩納哥逼和２：２歐聯｜PSG作客巴塞隆拿反勝２：１足球熱話︱利物浦名宿班尼斯破產 首位周薪1萬鎊先生為何陷窘境?意甲｜米蘭市議會批准出售聖西路球場 近百年歷史地標勢拆卸重建歐聯｜摩連奴重返史丹福橋 「車路士是我的歷史，我也是他們的」