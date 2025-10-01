亞冠盃2︱東方對南定爭今屆第一分　梁冠聰：代表香港不能放棄

東方連續兩屆代表香港參與亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽，周四（2日）主場對越南球隊南定。客隊上仗正選派10名外援上陣，東方人腳則明顯比上季參賽時減弱，但主教練盧比度深信主場之利的「加持」，球員梁冠聰也表明不會睇低自己，相信可以搶得分數。



東方首場對大阪飛腳，全場只得一次射門，但仍憑基華尼頓射入世界波破蛋，最終落敗，暫列小組包尾。

今場鬥上前贏波的越南代表南定，主教練盧比度指兩軍踢法、能力與陣式都有別，但最重要比賽是在香港舉行，相信東方可以佔優，「港超不可稱得上有主客制，因大家都在香港，但到亞冠盃，主場跟作客真的有很大分別。我們在主場，就是會踢得硬淨一點，盡所能為難對手，目標一定是三分。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

尤記得東方上季在主場面對日職球隊廣島三箭踢得勢均力敵，最終僅負2：3，球隊當日陣中的射手巴科爾、守衛高素巴耶夫、中場余在言，甚至本土翼鋒馬希偉與吳宇曦，都已悉數離隊。盧比度不諱言，目前人腳與當時相差一段距離，球隊「埋班」亦較遲，部份球員沒有參與季前集訓，「這很可能是我執教生涯最複雜的一段時間。」

東方今季人腳與上季有一段距離。（袁志浩攝）

守衛梁冠聰就認為，東方近年每季都經歷各種困難，但始終會跨越過不同障礙，證明給大家看球隊是可以的，相信今次在亞冠二同樣也做得到。「雖然人腳不同，但東方就是東方，不能因此放棄及睇低自己，尤其是代表香港。作為有經驗的球員，我會抬起頭帶領球隊向前，挑戰每一個對手，不會認輸。」

東方守將梁冠聰。（袁志浩攝）

南定身為上季越南頂級聯賽冠軍，上季於亞冠二曾雙殺另一支香港代表理文。主教練武洪越（Vu Hong Viet）肯定東方的踢法跟水平，相信明日一戰是硬仗。這支越南代表上場3：1擊敗泰國的拉查武里，在亞冠放寬外援限制下，正選名單多達10位外援。

武洪越回應指，球隊今季需參與4條戰線，沒有恆常的比賽陣容，他們以成績為目標，所以必須打造出最佳的正選11人，在亞冠二沒有外援限制下，「這（10名外援正選上陣）是一件十分正常的事。」