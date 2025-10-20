F1美國站｜韋斯達賓封王4站狂追64分　首度承認「存在爭標機會」

紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）在美國站再次展現霸氣，由頭帶到尾奪得冠軍，並將他與積分榜榜首皮亞斯特利（Oscar Piastri）之間的距離縮短至40分，令年度總冠軍之爭重燃懸念。



F1美國站：韋斯達賓由頭帶到尾封王。（Getty Images）

比賽甫開始，首位起步的韋斯達賓在第一個彎道便成功守住優勢，隨後利用虛擬安全車穩住節奏，逐步建立領先。法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）憑起步時唯一採用軟胎的策略搶上第二，壓制了第二起步的麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris），令韋斯達賓整場比賽幾乎沒有受到任何實質挑戰。

F1美國站：諾里斯獲得第2。（Getty Images）

諾里斯多次嘗試在第12號彎嘗試超車，但始終未能超越陸克萊。直到比賽餘下五圈，諾里斯才在一次假動作突破中成功超越對手，升上第二。不過那時韋斯達賓已經遙遙領先，全程未有失誤，以超過10秒的優勢衝線，贏得他今季第五場分站冠軍，亦是個人第七次在此分站稱雄。咸美頓（Lewis Hamilton）名列第四，皮亞斯特利則延續低迷，以第五名完賽。

F1美國站：韋斯達賓由頭帶到尾封王。（Getty Images）

F1美國站：韋斯達賓由頭帶到尾封王。（Getty Images）

韋斯達賓於周六已在衝刺賽中取勝，單站已追回皮亞斯特利達23分。他賽後首度正面談及爭標前景：「當然，機會是存在的。我們只需在餘下賽事中維持這樣的表現。這是積極的壓力，並非焦慮。若能奪冠當然完美，即使最終未能如願，也要確保自己全力以赴，讓戰局保持精彩。」

這位四屆世界冠軍最近氣勢驚人，過去四場比賽共追回64分。他透露，近期戰績大躍進，源自車隊對戰車性能的更深理解及新升級部件的發揮，「我們終於找到讓戰車發揮出最佳的方向」。

F1美國站：皮亞斯特利只得第5。（Getty Images）

相對之下，皮亞斯特利連續第三場表現不振，整個周末都未能跟上隊友節奏，落後約0.2秒。他否認受到壓力影響：「這只是其中一個不太順利的周末，沒有犯錯，只是感覺不佳。我仍然有信心，以餘下五場比賽來說這個分差仍然不算很近。」

F1美國站。（Getty Images）

目前積分榜上，皮亞斯特利仍以14分的微弱優勢領先隊友諾里斯，而韋斯達賓則緊追在後。比賽下周移師墨西哥站，倒數五站榜首爭奪戰勢愈見激烈。