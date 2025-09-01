F1荷蘭站｜20歲紅牛二隊新人初登頒獎台　皮亞斯特利奪冠擴大優勢

侯根保（Nico Hulkenburg）追逐15年，今年首度踏上F1（一級方程式）的頒獎台，紅牛二隊的新人赫查（Iscak Hadjar）僅15場賽事，已經登上三甲之位，把握麥拿侖的諾里斯末段壞車，順利登上荷蘭站的頒獎台。



經過近一個月的「暑假」後，F1回歸首站上演荷蘭站，麥拿侖雙雄諾里斯（Lando Norris）與皮亞斯特利（Oscar Piastri）以頭兩位起步，紅牛的韋斯達賓與「細牛」新人赫查緊隨其後，即使法拉利的咸美頓及陸克萊先後在3號彎發生意外，引發安全車出動，兩次恢復賽事後，前四位置依然不變。

陸克萊遭安東尼利撞中退賽。（路透社）

直至末段，諾里斯向車隊報告戰車有異味，他的戰車冒煙，懷疑是漏油引致，結果第70圈退賽，這名英國車手斯人獨憔悴，隊友皮亞斯特利則率先衝線，贏得今年第7個分站冠軍，車手榜續居榜首，優勢擴大至34分。

諾里斯退賽後獨坐在賽道外的草地。（X截圖）

諾里斯因故障退賽，全場穩守第四位的紅牛二隊車手赫查成為最大得益者，跳升一級上頒獎台，在新人賽季已經可以開香檳。這名20歲的阿爾及利亞裔法國車手卻隨即「闖禍」，當他與車隊合影威水相時，竟然不慎觸破手工製的獎盃，赫查一臉驚訝，但工作人員繼續開香檳，與他的表情相映成趣。

赫查慶祝時不慎弄破獎盃。（路透社）

「上頒獎台的感覺超現實，我全場保住第四位，我都很驚訝，我們在Lando（諾里斯）身上的不幸中得利，但我們全場都沒有犯錯。」赫查賽後說，賽前目標希望保住第四，為車隊賺取分數，面對陸克萊及佐治羅素的挑戰都可以保住位置，「這是很瘋狂，我不敢幻想但我從小在腦海也有自己踏上頒獎台的畫面。這是我生涯第一次上頒獎台，比我想像中來得更快，希望陸續有來。」