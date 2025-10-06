F1新加坡站｜皮亞斯特利炮轟車隊「不公平」　麥拿侖內部競爭升溫

F1新加坡站周日（5日）上演激戰，平治車手佐治羅素（George Russell）力壓紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）強勢奪冠，然而賽後更多的焦點，卻落在分列第3及第4的麥拿侖雙雄諾里斯（Lando Norris）與皮亞斯特利（Oscar Piastri）身上。



F1新加坡站：諾里斯及皮亞斯特利分列第3、4。（Getty Images）

爭議早在起步後的首個彎位發生，諾里斯從內線嘗試超越隊友皮亞斯特利，卻因前方的韋斯達賓減速而輕觸其車尾，反彈後撞向隊友。諾里斯雖然順勢搶佔第3，但皮亞斯特利在無線電中表達不滿：「這不太像團隊精神吧。Lando把我擠開，我們對此沒問題嗎？」車隊其後回覆「無需調換位置」，理由是諾里斯必須避開韋斯達賓，並指會在事後再檢討，諾里斯聞言後直指處理「不公平」。

F1新加坡站：麥拿侖的諾里斯及皮亞斯特利起步不久即發生碰撞。（Getty Images）

皮亞斯特利目前仍在車手榜領導群雄，不過領先優勢縮少至22分，而今季賽事尚餘6站。賽後他雖然語氣收斂，但仍暗示決定「難以接受」。這已非麥拿侖首次出現內部爭議 —— 在匈牙利及意大利站，皮亞斯特利亦曾因車隊決定而蒙受損失。

諾里斯則為自己辯護：「我只是抓住機會，任何車手都會這樣做。當時只是有點打滑，沒什麼大不了。」他強調自己「並無惡意」，更指「任何人都不應因我嘗試超車而批評我，否則你不應該在F1」。

F1新加坡站：佐治羅素贏得分站冠軍。（Getty Images）

麥拿侖領隊史迪拿（Andrea Stella）賽後表示將內部檢討事件：「我們會深入檢視、開誠布公，就像加拿大站後一樣，最終會變得更團結。」儘管內部出現暗湧，麥拿侖仍以壓倒性表現連續第2年奪得車隊總冠軍，成為F1史上第2成功車隊，僅次於法拉利。