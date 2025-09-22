F1阿塞拜疆站｜皮亞斯特利連環失手首圈退賽　韋斯達賓輕鬆封王

一級方程式阿塞拜疆站昨晚（21日）上演，排頭位出賽、紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）未受考驗下輕鬆封王。車手榜領先的皮亞斯特利（Oscar Piastri）繼排位賽失誤後，在正賽首圈再度撞車退賽；隊友諾里斯（Lando Norris）亦僅得第7位，未能把握機會一口氣收窄差距。



F1阿塞拜疆站：皮亞斯特利首圈退賽。（Getty Images）

麥拿侖本來今站有望提早鎖定車隊冠軍，但皮亞斯特利在排位賽Q3撞車後只能以第9名起步，正賽又旋即因偷步跌到最後一位出發，他隨後在首個彎位嘗試從外線超越奧干（Esteban Ocon），但抓地不足無法煞車下直衝護欄，最終僅完成5個彎位即要退賽。隊友兼爭冠對手諾里斯亦陷於膠着，一直被困於較慢的車龍中，最終僅得6分進帳，落後25分繼續排在車手榜第2位。

F1阿塞拜疆站：諾里斯排第7完成。（Getty Images）

相對之下，韋斯達賓則完全掌控比賽節奏，由頭帶到尾兼造出最快圈速，毫無懸念下取得今季第4場勝利。紅牛近兩站升級後戰力明顯回升，韋斯達賓雖然仍落後皮亞斯特利69分，但餘下7站尚有追趕空間。他直言：「這兩個星期的表現令人難以置信，賽車運作得非常完美。」

F1阿塞拜疆站：韋斯達賓獲得冠軍。（Getty Images）

佐治羅素（George Russell）及辛斯（Carlos Sainz）分別獲第2及第3，後者轉投威廉斯後首度登上頒獎台；RB的羅臣（Liam Lawson）展現出色防守，頂住角田裕毅、諾里斯及咸美頓（Lewis Hamilton）多番攻勢，以第5名完成。

另外，法拉利今站指示輪胎狀況較佳的咸美頓行前，但這位七屆冠軍遲遲未能突破，車隊遂在最後一圈要求他重新讓位予隊友陸克萊（Charles Leclerc），但指示來得太遲，令他仍以0.4秒之差首先衝線，對此陸克萊賽後淡然表示：「第8或第9對我來說都不重要。」