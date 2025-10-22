歐聯｜阿仙奴4蛋炒馬體會　曼城作客2：0勝維拉利爾

歐聯周二（21日）舉行歐聯聯賽階段第3輪賽事，其中阿仙奴以4：0大勝馬德里體育會；另一英超球隊曼城，則作客以2：0擊敗維拉利爾。



基奧基尼斯梅開二度

阿仙奴對馬體會的賽事，兩軍於上半場互無紀錄。換邊後，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）在57分鐘為阿仙奴打破僵局。至64分鐘，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）入球，助阿仙奴擴大領先優勢。

至67分鐘，基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）建功，將比數改寫至3：０。僅3分鐘後，在加比爾馬加希斯助攻下，基奧基尼斯梅開二度。

艾寧夏蘭特及貝拿度施華建功

維拉利爾對曼城的賽事，上半場17分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在域高路易斯（Rico Lewis）助攻下入球，助曼城先開紀錄。至40分鐘，貝拿度施華（Bernardo Silva）接應沙維奧（Savinho）傳球破網，助曼城半場領先2：０。 兩軍至完場未改寫比數。

同日歐聯賽事結果

巴塞隆拿 6：1 奧林比亞高斯

卡拉特 ０：０ 帕福斯

阿仙奴 4：０ 馬德里體育會

利華古遜 2：7 巴黎聖日耳門

哥本哈根 2：4 多蒙特

紐卡素 3：０ 賓菲加

燕豪芬 6：2 拿玻里

聖基萊斯聯 ０：4 國際米蘭

維拉利爾 ０：2 曼城