WTT倫敦賽｜黃鎮廷陳顥樺男雙摘亞　決賽激戰5局僅負中華台北組合

香港乒乓球男雙代表黃鎮廷／陳顥樺在英國出戰WTT倫敦球星挑戰賽，昨晚（25日）在決賽面對中華台北組合馮翊新／郭冠宏，雖然一度以局數2：1領先，但最終被對手從後趕上，以2：3落敗，獲得亞軍。



香港乒乓球男雙代表黃鎮廷／陳顥樺。（WTT）

港隊組合是賽事頭號種子，今仗首局在大部份時間落後的情況下，打成9平手後連取兩分，先聲奪人，之後數局雙方分差都未嘗多於2分，戰成局數2：2平手。

由資格賽打起的中華台北組合，在最後一局勢不可擋，在先失1分下竟連取11分，港隊中途曾叫暫停但未能中斷對方氣勢，最終以局數2：3（11：9、10：12、11：9、9：11、1：11）與冠軍失之交臂。

中華台北組合馮翊新／郭冠宏。（WTT）

在男雙以外，黃鎮廷又在混雙夥拍杜凱琹打入決賽，將在今日（26日）晚上6時半硬撼中華台北好手林昀儒／鄭怡靜爭冠。