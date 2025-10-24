亞青運｜港隊125名小將出戰 田徑場奪首牌 區皓駿1500米摘銅
撰文：趙子晉
出版：更新：
第三屆亞洲青年運動會周三（22日）在巴林揭幕，香港隊派出125名運動員參賽。港隊在田徑場先拔頭籌，區皓駿在男子1500米摘下銅牌，成為今屆亞青運首位登上頒獎台的香港小將。
亞洲青年運動會相隔12年再度舉行，今屆由巴林任東道主，香港隊派出125名小將，角逐14個大項。
香港隊在田徑場打響頭炮，16歲的區皓駿出戰男子1500米決賽，結果以4分05.09秒衝線，力壓沙特阿拉伯跑手摘銅，成為港隊今屆亞青運首面獎牌得主。除了獲得獎牌，根據世界田聯資料，區皓駿同時刷新個人最佳時間，將PB推前逾1秒（舊PB：4分06.99秒）。男子1500米金﹑銀牌分別落在斯里蘭卡及中國跑手身上。
另外，出戰女子三項鐵人的王樂彤與吳悅曦，分別獲得第5及第8，無緣獎牌，王樂彤與銅牌得主印尼選手相差31秒。
