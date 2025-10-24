劍擊U23亞錦賽｜香港隊個人賽完美制霸　何承謙吳海諦再贏雙金

香港劍擊隊在U23亞洲錦標賽繼續豐收，首兩日摘下4金後，男子花劍及女子重劍分別由港將包辦決賽，提早穩奪多兩面金牌，港隊在個人賽完美制霸，全取6金。



劍擊U23亞洲錦標賽今日（24日）上演男子花劍及女子重劍個人賽，香港隊在頭兩日賽事無敵手，今日力爭完美制霸個人賽。

由林浩朗、蔡子樂、何承謙、原子舜出戰男子花劍，4名港將分別恰巧在8強碰頭，林浩朗、何承謙各自擊敗隊友晉級，然後再挫哈薩克及烏茲別克劍手，一同打入決賽，篤定為香港隊增添一面金牌。兩人爭持激烈，戰至14：14，何承謙以一劍進攻得分奠勝，贏得今年的U23亞洲冠軍。

何承謙贏得今年U23的男子花劍冠軍。（亞洲劍協圖片）

女子重劍方面，吳海諦（Haidi）、吳琬琳、方心攜入晉身4強，即將代表港隊參加全運會的吳海諦，4強力克哈薩克劍手，與吳琬琳包辦決賽，奠定港隊今屆的第6面金牌，Haidi以15：12勝出封后。

（中國香港劍擊總會圖片）

（中國香港劍擊總會圖片）

香港隊今屆U23亞錦賽表現亮眼，橫掃個人賽，共摘6金4銀4銅，強勢晉身最後兩日的團體賽，力爭贏得全數項目12面金牌。

U23劍擊亞錦賽個人賽成績



金牌

何承謙 男子花劍

黃諾頤 女子花劍

徐浤展 男子重劍

吳海諦 女子重劍

何柏霖 男子佩劍

薛雅齊 女子佩劍



銀牌

林浩朗 男子花劍

吳佳蔚 女子花劍

袁諾文 男子重劍

吳琬琳 女子重劍



銅牌

吳霆騫 男子重劍

方心 女子重劍

陳彥臻 男子佩劍

曾悅澄 女子佩劍

