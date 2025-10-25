港女足友賽5球挫馬來西亞　梁匡蕎帽子戲法　隊長陳詠詩完美告別

香港隊女足周六（25日）於啟德青年運動場友賽馬來西亞女足，吸引1332人入場。港隊憑梁匡蕎連中三元，加上陳綺馨、關詠瑜各入一球，以5球大勝對手。

今仗同樣是已代表香港95次在A級賽上陣的女足隊長陳詠詩的告別港隊最後一戰，能以贏波作結別具意義，賽後陳詠詩亦將隊長臂章交給馬澤純，象徵住世代傳承。



逾千名球迷為港隊女足熱情打氣，亦齊心送別隊長陳詠詩。

賽前職球員穿著印上「OUR CAPTAIN」字句的紀念T恤進場別具意義。

香港女足隊長陳詠詩最後一次代表港隊出戰。

港隊女足世界排名83位，與排92位的馬來西亞在周中已先進行一場閉門友賽，並以3：2險勝。今場港隊出多個調動，而賽前職球員穿著印上「OUR CAPTAIN」字句的紀念T恤進場別具意義。

港隊女足友賽馬來西亞，小將梁匡蕎連中三元。（香港足總Facebook）

港隊女足對上次主場已是去年7月在港會場鬥印尼，今仗開賽僅3分鐘已領先，梁匡蕎傳中博得對手手球，球證判極刑，梁匡蕎親自操刀破網，入球隊一眾球員舉起「CW」手勢向隊長「陳詠」致敬。港隊之後繼續佔據主動，34分鐘，高栢齡開出角球，對方守衞解圍不遠，梁匡蕎控定後大腳抽入，為港隊再下一城返回更衣室。

香港女足陳綺馨再下一城，港隊4：0領先馬來西亞。（香港足總Facebook）

接邊後港隊換入蘇鎧霖加強攻勢，開賽僅3分鐘梁匡蕎接應高栢齡角球頂入，演出「帽子戲法」。領先三球的港隊不斷進攻，60分鐘張煒琪落底線傳中，朱寶恩起腳被擋，陳綺馨執得來球扣過對方後衞射成4：0；尾段關詠瑜門前撞入埋齋，助港隊大勝馬來西亞5：0，連續兩場擊敗對手。

後備入替的關詠瑜錦上添花，助港隊大勝5球完場。（香港足總Facebook）

現場有球迷拉出「一生支持陳詠詩」橫額。

今仗之後告別港隊的陳詠詩賽後發表感人講話，她先向數月前離世的已故香港足總名譽副會長兼香港女子足總創辦人陳瑤琴致敬，感謝她為女足奉獻多年打下根基。她接着多謝多年來教導和帶領過她的教練、一起共事的隊友們，與及她本身工作的老闆多年來容許她請假為港足南征北戰。之後陳詠詩將隊長臂章交給現役後衛馬澤純，象徵女足世代傳承。

港女足隊長陳詠詩感人告別。