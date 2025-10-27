西甲｜皇馬兩大球星建功破巴塞　耶馬賽前火爆言論被示意「多嘴」

西甲今季首場「國家打吡」充滿戲劇性與火藥味，皇家馬德里憑麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）及祖迪比寧咸（Jude Bellingham）兩大球星建功，主場以2：1擊敗巴塞隆拿，全取三分。今仗由初段開始已爭議不斷，完場後更爆發衝突，雙方球員一度被警員分隔。



麥巴比為皇馬先開紀錄。（Getty Images）

開賽僅兩分鐘，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）在禁區內被耶馬攔截，球證最初判皇馬獲十二碼，但經VAR覆核後推翻，令班拿貝球場響起「貪污聯盟」的噓聲。約十分鐘後，麥巴比接應傳球在禁區外踏順即窩利勁射入網，又僅以些微之差被判越位在先入球無效。不過皇馬仍然是先開紀錄一隊，22分鐘比寧咸送出精準直線，麥巴比冷靜射入打破僵局。

麥巴比窩利妙射破網被吹越位在先。（Getty Images）

麥巴比及比寧咸各建一功

巴塞其後憑費明盧比斯（Fermin Lopez）扳平，不過比寧咸於上半場結束前近門補射破網，助皇馬重奪領先。換邊後VAR再次介入，確認艾利加西亞（Eric García）手球，判皇馬獲得十二碼，但麥巴比主射被施捷斯尼（Wojciech Szczęsny）救出。今仗巴塞表現低迷，主帥菲力克（Hansi Flick）因停賽只能在看台觀戰，球隊進攻乏力。

比寧咸在門前無人看管射入。（Getty Images）

比賽末段火藥味升溫，補時階段巴塞的柏迪（Pedri González）兩黃一紅被逐離場，場面陷入混亂。球證吹完場後兩隊爆發推撞，後備門將盧連（Andriy Lunin）衝出皇馬後備席，最終被直接紅牌驅逐。場邊雲尼斯奧斯、華維迪、艾達米列達奧等人與巴塞多名球員對峙，警員需介入維持秩序。

卡華積手勢示意耶馬「多嘴」

耶馬（Lamine Yamal）是今仗另一焦點人物，這位18歲的矚目新星賽前在直播節目中揶揄皇馬是「抱怨者和強盜（moaners and robbers）」，並上載昔日球迷辱罵自己的照片，引起皇馬球迷反感。今仗他八次失去控球權，在對方三閘線只得四次傳送，全場被主場觀眾報以狂噓。完場後，皇馬後衛丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）向耶馬做出手勢示意其「多嘴」，雲尼斯奧斯亦再度上前理論，雙方一度被人群拉開。

耶馬今場被嚴密看管，無甚表現。（Getty Images）

賽後曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）接受訪問時嘗試淡化事件，笑言：「耶馬喜歡怎樣講也無所謂，比賽是在球場上。今日我們贏得勝利，我們感到很高興，並繼續向前邁進。」巴塞中場法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）則表示「看不到發生了什麼事情」，但維護隊友：「對我來說是有點過火。他（卡華積）是耶馬的國家隊隊友，互相認識，若覺得耶馬不應那樣說，可以私下交談，而不是在球場上做那些動作，這樣只會火上加油。」

卡華積向耶馬做出手勢示意「多嘴」。（Getty Images）

皇馬主帥沙比阿朗素則表示無需過於放大事情：「這些事完全正常，這是足球，這是國家打吡。」贏得今場勝仗後，皇馬以9勝1負得27分，在聯賽榜領先巴塞的優勢由兩分拉開至五分。