英超｜曼聯愈戰愈勇三連勝　馬菲奧斯根夏開齋　麥比奧莫梅開二度

曼聯在昨晚（25日）英超主場以4：2有驚無險力挫白禮頓，迎來自今年2月以來的首次聯賽三連勝。今夏新援馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）攻入加盟後首球，打破16場入球荒，主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後稱讚球隊展現出「與去年截然不同的精神面貌」。



馬菲奧斯根夏攻入加盟曼聯後首球。（Getty Images）

紅魔開賽後表現強勢，24分鐘由根夏接應卡斯米路（Casemiro）的短傳，禁區邊緣起腳彈地波柱邊入網，為主隊先開紀錄。其後曼聯前場壓迫得手，卡斯米路遠射省中耶辛艾耶利（Yasin Ayari）改變方向入網，擴大領先優勢。比賽至60分鐘，法國翼鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo）推入禁區起腳攻入球隊第三球，個人連續兩場有進帳。

麥比奧莫梅開二度，包括完場前鎖定勝局一球。（Getty Images）

不過尾段一度場面驚險，韋碧克（Danny Welbeck）直射罰球攻破舊東家大門，隨後補時階段高斯杜拉斯（Charalampos Kostoulas）接應角球近門頂入，將比數追近至3：2。完場前麥比奧莫機警走位，接應直線禁區內再度建功，鎖定勝局，最終曼聯在主場全取3分，暫時升上積分榜第四位。

主帥阿莫林賽後直言「贏波感覺很好，但最重要是看到球迷的喜悅」，他表示：「球隊現在態度積極，但我們必須繼續努力。今場比賽被追成2：3時的確艱難，但我看到球員能更好地處理壓力，這與去年完全不同。當球隊展現出更好的精神面貌，幸運之神也會眷顧你。」

主帥阿莫林認為球隊處理壓力能力有改善。（Getty Images）

首次為曼聯建功的根夏則難掩激動：「這球我等了很久。能在奧脫福攻入第一球是夢想成真，但球隊勝利更重要。我告訴隊友自己多麼渴望這種感覺，他們也替我高興。現在我們要保持這股氣勢，讓勝利變得平常。」

曼聯取得3連勝後，以9戰16分暫時升上第4位，他們下場將在11月1日作客諾定咸森林。