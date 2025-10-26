英超｜利物浦聯賽四連敗風水輪流轉 史諾承認未能應付對手戰術
撰文：威廉神
出版：更新：
回師英超的利物浦在昨晚（25日）再度失分，作客以2：3不敵賓福特，苦吞聯賽四連敗。即使周中歐聯作客大勝法蘭克福一度令球迷看見曙光，但重返聯賽後，史諾（Arne Slot）與紅軍的問題仍未解決。
比賽初段僅5分鐘利物浦防線即出現漏洞，主隊利用手榴彈界外球製造混亂，由丹高奧達拉（Dango Ouattara）近門建功。上半場末段，丹麥翼鋒奇雲舒哈迪（Kevin Schade）接應直線傳送拉開至2：0，但利物浦靠米路斯卻基斯（Milos Kerkez）補時階段追回一球，看似重燃希望。
但下半場60分鐘，華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在禁區邊犯規，經VAR檢視後被判罰十二碼，伊戈泰亞高（Igor Thiago）操刀命中，賓福特再度拉開差距。今仗重返正選的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在完場前以一記精彩射門破網，但無力回天，紅軍最終再吞敗仗。
賽後主帥史諾坦言，球隊面對長傳及低位防守戰術仍然是束手無策：「對手的踢法很有策略，我們至今仍未找到應對方法。開賽五分鐘就失球，令形勢變得更難。我們能入兩球，但如果防守這樣鬆散，就無法競爭。」
他又透露，球隊前一日的訓練幾乎全是為了應付賓福特的界外球，但卻徒勞無功：「我們昨天整堂課都在練這個，今天開賽五分鐘就被攻破，這不是藉口。」他同時承認，今夏球隊投資逾四億鎊引入六名新援，陣容變化大，仍需時間磨合：「但我沒想過會迎來四連敗。」
此役過後，已踢9輪的利物浦暫列第六，落後少賽一場的榜首阿仙奴四分；紅軍之後會回師晏菲路，先在周四（30日）出戰足總盃第四圈對水晶宮，再在星期日（11月2日）迎戰阿士東維拉。
英超｜曼聯愈戰愈勇三連勝 馬菲奧斯根夏開齋 麥比奧莫梅開二度英超｜沙拿社交媒體刪除「利物浦球員」簡介 時機敏感惹球迷猜測歐聯︱阿仙奴宣言式勝利大勝馬體會 約基利斯梅開二度向亨利致敬足球︱高普解釋當年拒絕曼聯原因 不排除日後重返利物浦掌帥英超｜史諾強調利物浦未失信心 稱曼聯防守長傳戰術限制進攻英超｜阿莫林：執教曼聯以來最重大勝利 大讚馬古尼是球隊榜樣英超球評｜利物浦負曼聯吞四連敗 史洛應趁機棄用沙拿突破困境