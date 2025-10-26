英超｜利物浦聯賽四連敗風水輪流轉　史諾承認未能應付對手戰術

回師英超的利物浦在昨晚（25日）再度失分，作客以2：3不敵賓福特，苦吞聯賽四連敗。即使周中歐聯作客大勝法蘭克福一度令球迷看見曙光，但重返聯賽後，史諾（Arne Slot）與紅軍的問題仍未解決。



利物浦在開賽初段即被手榴彈戰術攻破。（Getty Images）

比賽初段僅5分鐘利物浦防線即出現漏洞，主隊利用手榴彈界外球製造混亂，由丹高奧達拉（Dango Ouattara）近門建功。上半場末段，丹麥翼鋒奇雲舒哈迪（Kevin Schade）接應直線傳送拉開至2：0，但利物浦靠米路斯卻基斯（Milos Kerkez）補時階段追回一球，看似重燃希望。

雲迪積克犯規最終被罰十二碼。（Getty Images）

但下半場60分鐘，華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）在禁區邊犯規，經VAR檢視後被判罰十二碼，伊戈泰亞高（Igor Thiago）操刀命中，賓福特再度拉開差距。今仗重返正選的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）在完場前以一記精彩射門破網，但無力回天，紅軍最終再吞敗仗。

沙拿在末段妙射建功，但為時已晚。（Getty Images）

賽後主帥史諾坦言，球隊面對長傳及低位防守戰術仍然是束手無策：「對手的踢法很有策略，我們至今仍未找到應對方法。開賽五分鐘就失球，令形勢變得更難。我們能入兩球，但如果防守這樣鬆散，就無法競爭。」

他又透露，球隊前一日的訓練幾乎全是為了應付賓福特的界外球，但卻徒勞無功：「我們昨天整堂課都在練這個，今天開賽五分鐘就被攻破，這不是藉口。」他同時承認，今夏球隊投資逾四億鎊引入六名新援，陣容變化大，仍需時間磨合：「但我沒想過會迎來四連敗。」

史諾坦言沒有想過會四連敗。（Getty Images）

此役過後，已踢9輪的利物浦暫列第六，落後少賽一場的榜首阿仙奴四分；紅軍之後會回師晏菲路，先在周四（30日）出戰足總盃第四圈對水晶宮，再在星期日（11月2日）迎戰阿士東維拉。