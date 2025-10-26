英超︱降班膽新特蘭迎夢幻開季　挫車路士暫升次席主帥稱目標未變

熱愛足球的朋友，就算沒看過都會聽過《Sunderland 'Til I Die》這套紀錄片。正如片名一樣，它見證着這個英格蘭北部城市的球迷對新特蘭至死不渝的忠誠，就算看着球隊決策種種錯誤，由英冠降班英甲，眾人對球隊的愛絲毫未減退，感動全球無數球迷。

去年夏天法國主帥利比斯（Regis Le Bris）上任，成功帶領新特蘭時隔8年重返英超。畢竟熱情不能換成績，黑貓升上英超的命運遭一致看淡，季前連英超官方數據商Opta也預測新特蘭會包尾降班。然而新球季開始以來，新特蘭一次又一次令大家跌破眼鏡，周六作客史丹福橋爆冷擊敗車路士後，更暫時升上聯賽榜次席，與榜首球隊阿仙奴只差兩分。



英超︱新特蘭作客擊敗車路士，又一次寫下驚人戰果。（路透社）

新特蘭憑附加賽升上英超 開季前被認定為「降班膽」

新特蘭今年夏天升上英超後，花去1.5億英鎊增兵，可是英超與英冠之間的鴻溝，仍令他們被標籤為「降班膽」，畢竟他們上季英冠排第4，僅靠勝出附加賽升班。黑貓球迷的熱情不用多說，光明球場的主場威力驚人，重返英超首仗主場3：0大勝韋斯咸，新球季有個好開始。

可是隨即作客0：2負另一支升班馬般尼，並在聯賽盃次圈出局。不禁令人懷疑新特蘭是否只得一股熱血？之後他們以2：1挫賓福特、0：0和水晶宮，10人應戰下1：1賽和阿士東維拉，新特蘭表現不算好，但球員鬥心和韌力均相當強。直到作客1：0擊敗諾定咸森林後，大家似乎終於對新特蘭刮目相看。

英超︱新特蘭球迷欣喜若狂。（路透社）

黑貓不止得熱血與主場之利 挫車路士暫升次席

就算作客0：2負曼聯，黑貓眾將未失信心，回到主場2：0擊敗狼隊。今周作客車路士，更踢出代表作。新特蘭無懼4分鐘便失守，加拿祖4分鐘便為車路士開紀錄，新特蘭在22分鐘由法國前鋒伊斯多（Wilson Isidor）扳平。藍軍空有主場之利兼較高球員質素，面對黑貓滴水不漏的防線如老鼠拉龜，補時階段新特蘭由後備入替的基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）攻入絕殺球，爆冷作客2：1擊敗車路士。

車路士今夏贏得世界冠軍球會盃，英超開季表現卻持續反覆，9場過後4勝2和3負，以14分排第8位；反觀新特蘭以5勝2和2負，累積17分升上次席，距離少踢一場的榜首阿仙奴只差2分，亦較今輪未踢的曼城和剛剛3連勝的曼聯多1分。

法國教頭稱護級目標未變

新特蘭教練利比斯大讚球隊夠團結，興奮的黑貓球迷在史丹福橋高呼：「我們將會贏得聯賽冠軍」，這位務實的教頭表示護級目標不變，「我們只想盡快達到40分的目標，有個好開始非常重要，因為它可以帶來信念和信心。」

根據Opta數據，新特蘭開季9輪累積17分，是自侯城在2008/09球季以來的升班馬最佳成績。諷刺的是，Opta的超級電腦開季前評估新特蘭最大機會以第20名「包尾」降班，以目前走勢來看，機會看來不大。新特蘭目前主場以3勝1和保持不敗，憑光明球場的威力，似乎已可搶夠分數護級。