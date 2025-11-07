英超｜阿莫林回應C朗批評：曼聯確曾犯錯，但要向前看

曼聯主帥阿莫林（Rúben Amorim）在英超作客熱刺的賽前記者會上，被問及葡萄牙同胞C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前對球會現況的評論。他坦言曼聯確曾犯下不少錯誤，但強調球隊正努力改變，呼籲外界「應該向前看」。



C朗拿度（Cristiano Ronaldo）再次接受老友兼名嘴摩根（Piers Morgan）訪問。（截圖）

C朗近日接受好友兼英國名嘴摩根（Piers Morgan）專訪時，再次談及舊會曼聯，稱「球會不在正確的道路上」，並直言阿莫林「不會帶來奇蹟」。這位現年40歲、現效力沙特球會艾納斯的球星表示，雖然欣賞前國家隊隊友阿莫林的工作，但指曼聯仍欠缺結構與方向，「他做得很好，但以葡萄牙的講法，奇蹟只會發生在花地瑪（Fatima，意指聖母顯靈）。」

阿莫林與C朗曾一同征戰國家隊。（資料圖片／Getty Images）

阿莫林在記招上被要求回應C朗言論，他表示：「C朗清楚自己說的每一句話都有巨大影響力。我們都知道，球會過去犯過很多錯誤。現在我們正在改變，無論是結構、球員行為方式，還是整體文化。我們不應再執著過去，而要着眼未來。」他續稱，「我尊重他的意見，他是球會傳奇。但重建需要時間和耐性，曼聯正在前進。」

曼聯近期英超成績有改善。（Getty Images）

阿莫林自去年11月接掌紅魔，帶領球隊闖入歐霸盃決賽但功敗垂成，上季英超更僅排第15位，創近半世紀新低。不過近期球隊表現回勇，近四場聯賽錄得三勝一和，包括作客擊敗利物浦，目前升上第八位。