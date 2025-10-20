英超｜阿莫林：執教曼聯以來最重大勝利　大讚馬古尼是球隊榜樣

曼聯在英超贏得重要一仗，作客憑哈利馬古尼（Harry Maguire）末段建功，以2：1擊敗利物浦，是紅魔近十年來首度在晏菲路球場全取3分，主帥阿莫林（Ruben Amorim）形容是他接掌曼聯以來「最重大的一場勝仗」。



麥比奧莫開賽不久即閃電建功。（Getty Images）

比賽甫開賽僅63秒，曼聯便憑麥比奧莫（Bryan Mbeumo）快攻破網，利物浦的加普（Cody Gakpo）在比賽中三度中柱，他於完場前12分鐘扳平，但馬古尼於84分鐘接應角球攻勢傳中頂入，為球隊鎖定勝局。

阿莫林首度帶領曼聯取得英超兩連勝。（Getty Images）

阿莫林首度帶領曼聯取得英超兩連勝，賽後形容這是他接掌以來「最重大的一場勝仗」，他說：「每天執教曼聯都特別，但這一場尤其重要。能在對方主場、在他們作為冠軍的背景下贏球，這勝利是屬於球迷和球隊精神的成果。我相信我們仍能踢得更好，會如常檢討比賽中的優劣之處，但球員之間展現的團結精神，令我最感自豪。」

阿莫林亦坦言，運氣在足球中往往扮演關鍵角色：「有時我們表現不俗卻失球，今天相反，一開始就入球。加普兩（三）次射中門柱，這就是足球，有時一兩個時刻足以改變整場比賽的走向。我們要學會把握這種轉捩點。」他特別讚揚馬古尼的表現，稱其為球隊的「榜樣」：「他經歷了許多起伏，如今以這種方式帶領球隊，對每個年輕球員都是最佳示範。」

哈利馬古尼頂入關鍵一球。（Getty Images）

至於絕殺功臣馬古尼則表示，這場勝利對球會與球迷意義重大：「過去多年我們在這裏都未能取勝，今天終於做到。雖說只是三分，但這三分背後代表更多。我希望球迷今晚都能好好慶祝，因為這是他們值得擁有的時刻。」他補充指，球隊不會因此自滿：「我們要保持冷靜，準備好下周迎戰白禮頓。」