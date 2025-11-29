宏福苑大火災｜曼聯拜仁日職聯紛致哀 傑志下場港超捐出所有收益
撰文：陳智深
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火災至今釀成128死79傷，事件亦引起外國關注，繼日前英超球會車路士在社交媒體發文悼念，國際球壇其他大會和機構如曼聯、拜仁慕尼黑和日本職業聯賽等，都在各自社交平台以中英雙語發文，向香港大火受災人士致以慰問。
本地球圈同樣各自出力，繼香港足總昨宣布將本周港超賽事暫停後，傑志周六亦宣布將下周港超聯對東區的門票及期間限定店所有收益，不扣除任何成本，全數捐予受影響災民。
繼車路士後，曼聯、拜仁慕尼黑和日本職業聯賽（J League）都在各自社交平台發文，向大埔宏福苑火災死難者和家屬致深切慰問。
本地港超球會傑志今日亦公布，下場賽事所有收益不扣除成本全數捐出予大埔災民。傑志在facebook寫道：
We stand together
下周二（2日）傑志於旺角大球場對東區的港超聯賽事，傑志將把門票及期間限定店的所有收益，不扣除任何成本，全數撥捐予「救世軍緊急支援大埔災民專項捐款」。
當日球迷問答環節亦會暫停。
香港足總已在周五公布本周末港超聯及大埔區內舉行的各級賽事延期，其他賽事如常舉行但賽前會默哀一分鐘。
宏福苑大火災｜港隊出戰T20板球世盃 球員Moner Dar受訪泣不成聲宏福苑大火災｜足總：本周港超及大埔區賽事延期 其餘賽事將默哀宏福苑大火災︱車路士社交媒體中文帖文悼念 球迷湧入留言：感激宏福苑火災｜大埔哀兵戰亞冠2敗走澳洲 伊高開紀錄雙手合十致哀宏福苑五級火｜大埔亞冠2戴黑色臂紗 作客麥克阿瑟HOY免費直播