宏福苑火災｜大埔哀兵戰亞冠2敗走澳洲　伊高開紀錄雙手合十致哀

大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火災，至少55人死亡。港超球會大埔今日（27日）作客澳洲，出戰亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（亞冠2）FC麥克阿瑟，球隊昨晚先在社交媒體上發文哀悼事件，並戴上黑色臂紗作賽；今日兩場有港超球隊出戰的亞冠盃2賽前，亞洲足協亦為遇難者默哀1分鐘。

哀兵上陣的大埔，雖然在早段先由伊高沙托尼禁區冷靜射入開紀錄，惜最終未竟全功，最後以1：2不敵FC麥克阿瑟，出線形勢渺茫。



開賽前，雙方球員先為昨日大埔宏福苑火災死難者默哀，由於事件被外媒廣泛報道，主隊球迷亦在社交平台向大球表示哀悼。

現場大屏幕亦打出為大埔火災災民致哀的語句。

開賽後17分鐘，大埔馬卡雷拿右路個人突破後傳中，陳肇鈞衝頂斜出。1分鐘後，添姆高夫斯基的傳中，馬卡雷拿衝頂角度稍微正中。

伊高沙托尼先開紀錄後，雙手合十向大埔宏福苑火災死難者致哀。（大埔足球會提供）

24分鐘，顏卓彬傳中，對方後衛頂出不遠，伊高沙托尼右腳控定，左腳抽射入網，為大埔上半場領先一球。伊高與其他大埔球員入球後沒有慶祝，只有雙手合十，陳肇鈞則捉緊球衣上的大埔會徽，球員之後再擁抱。

可惜下半場在麥克阿瑟加強攻力下大埔未能招架，最終被主隊連入兩球，作客敗走澳洲。賽後大埔主帥李志堅出席記者會時，外媒記者亦有為昨日火災向大埔隊致哀，被問及球隊近乎出局，李志堅指一直視出戰亞冠2為學習機會，希望回港後在港超聯及盃賽做得更好。