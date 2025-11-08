羽毛球壇傳奇戴資穎宣布掛拍退役　去年奧運負傷拼盡被逼退場留撼

中華台北羽毛球代表戴資穎正式宣布退役，結束長達16年的職業生涯。她在社群平台發表感性長文，坦承去年是她備受打擊的一年，奧運期間曾拼盡全力爭取幾乎不可能的勝利，最終因膝傷被迫離開球場，留下遺憾。

戴資穎表示不想舉辦退役儀式，以避免展現脆弱的一面，其多年的對手兼好友包括泰國名將拉查諾、印度球員仙杜等都紛紛向她送上祝福。



羽毛球名將戴資穎宣布退役。（Getty Images）

戴資穎職業生涯創下驕人紀錄，於2016年以22歲之齡首次登上世界排名第一，並曾經長達214周佔據女單世界排名第一，至今仍是紀錄。2021年在東京奧運及世錦賽均取得銀牌。

戴資穎於昨晚（7日）在社交平台宣布掛拍，正式結束職業生涯。在這篇長文中，「小戴」感謝各界陪伴度過每一個高峰與低潮，並坦承去年對她來說是深受打擊的一年。她提到在奧運期間，她只知道拚了命爭取幾乎不可能獲勝的機會，「當時的痛、無能為力，這輩子永遠都不會忘」。她也提到最後幾場比賽因膝傷痛到被迫離開球場，未能有個完整的結局，且不確定需要多少時間才能放下。

小戴又表示，不想讓大家看見那麼脆弱的她，因此沒辦法給大家一個完美的退役儀式。

戴資穎羽壇好友也紛紛向她獻上祝福。泰國名將拉查諾（Ratchanok Intanon）希望小戴能過美好生活，並為她不用再較鬧鐘而感到開心。戴資穎則回覆：「妳太棒了，我會一直為妳加油。」小戴和拉查諾多年來是羽球場上的「宿敵」也是好朋友，東京奧運兩人在8強碰頭，上演堪稱史詩級的經典一役，最終由小戴勝出。

與戴資穎亦敵亦友多年的泰國名將拉查諾祝福小戴，二人在巴黎奧運賽後相擁而泣成為賽場上永恒經典。（Getty Images）

去年巴黎奧運，小戴迎來奧運最後一舞，於16強再遇拉查諾，雖然因傷小戴沒能發揮水準，但兩人賽後相擁而泣的一幕感動世人。

印度名將仙杜（Sindhu P. V.）表示，15年來小戴都是把她逼到極限的對手，自己生命中最重要的兩面獎牌：2016年里約奧運銀牌及2019年世錦賽金牌，都來自與小戴那些漫長、令人心跳加速的比賽，仙杜表示，「兩次我都必須拼盡全力、挖掘出自己所有的能量，當然你也在2021年的準決賽中扳回一城，讓我與亞運金牌擦肩而過，我現在仍然帶着笑容回想那一場。」仙杜強調羽毛球這項運動會想念小戴的魔力。而西班牙好手馬蓮（Carolina Marin）也祝她退休快樂。