羽毛球法國賽｜鄧謝配大勇闖4強 37分鐘挫馬來西亞世界冠軍組合
撰文：陳智深
出版：更新：
香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪出戰法國羽毛球公開賽，8強鬥馬來西亞的陳堂傑／杜依蔚，直落兩局擊敗對手晉級4強。
港隊混雙「鄧謝配」今日（24日）在法國公開賽再度登場，繼日前接連擊敗中華台北及日本組合後，與大馬組合陳堂傑／杜依蔚爭入4強。首局戰情較輕鬆，鄧謝配早段已經拉開比分，先以21：9取下一局。
對手第二局回勇，雙方比分一直膠着，不斷反複互咬平手至16：16，鄧謝開始發力拉開三分至19：16，最終以21：18再下一城，激戰37分鐘後，晉級4強。
