英超｜車路士作客1：3敗於列斯聯　利物浦1：1新特蘭

英超周三（12月3日）賽事，列斯聯以３：１擊車路士。賽後車路士以14戰24分跌落第四，落後榜首阿仙奴9分、距第三位的阿士東維拉3分；列斯聯則以14戰14分升上第17。同時間作賽的利物浦則以１：１賽和新特蘭，賽後利物浦以14戰22分續排第八；新特蘭則以14戰23分續排第六。



於列斯聯對車路士的賽事，上半場6分鐘， 查卡比祖爾（Jaka Bijol）為列斯聯先開紀錄。於43分鐘，田中碧（Ao Tanaka）的入球助列斯聯半場領先２：０。換邊後，柏度尼圖（Pedro Neto）於50分鐘入球，為車路士打破僵局。但至72分鐘，卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）建功，助列斯聯再次擴大領先。

利物浦對新特蘭的賽事，兩軍於上半場互無紀錄。至下半場67分鐘，基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）入球，助新特蘭打開紀錄。至82分鐘，科利安華迪斯（Florian Wirtz）起腳射門，但球擊中洛迪梅基尼（Nordi Mukiele）後入門，裁判判為烏龍球。