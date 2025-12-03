英超｜曼城作客5：4險勝富咸　夏蘭特刷新英超最快入球100個紀錄

英超周二（12月2日）賽事，曼城作客以5：4險勝富咸。賽後曼城以14戰28分續排次席，落後少踢一場的榜首阿仙奴2分。富咸則以14戰17分續排第15。



富咸對曼城的賽事，上半場17分鐘，夏蘭特（Erling Haaland）為曼城先開紀錄，也成為英超史上最快取得100個入球的球員。他僅用111場比賽就創下此紀錄，比此前的紀錄保持者舒利亞（Alan Shearer）少了13場，但舒利亞仍保持英超史上入球最多、即260球的紀錄。

20分鐘後，在夏蘭特助攻下，迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders）入球，助曼城擴大領先優勢。至44分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）將比數改寫至3：0。至補時階段，伊美路維（Emile Smith Rowe）建功，為富咸打破僵局。

換邊後，菲爾科頓於48分鐘接應夏蘭特傳球破網，個人梅開二度。短短6分鐘後，辛達貝治（Sander Berge）的烏龍球，令曼城領先至5：1。至57分鐘，伊禾比（Alex Iwobi）為富咸追回一球。於73及78分鐘，卓禾斯（Samuel Chukwueze）連下兩城，為富咸追至僅落後一球，惟至完場仍未能扳平對手。