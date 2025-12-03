英超｜曼城險喪四球優勢　哥迪奧拿幽默認老：球員不應這樣對待我

曼城在昨晚（2日）英超作客以5：4險勝富咸，追至距離少踢一場的榜首阿仙奴僅兩分之差，為對方施加壓力。儘管入球機器夏蘭特再創紀錄，成為英超史上最快達到100個入球的球員 ，但球隊在領先至5：1後防線鬆懈，讓富咸幾乎上演驚天逆轉，引發外界對曼城防守的擔憂。



英超 富咸4：5曼城。（Getty Images）

開賽僅17分鐘，夏蘭特便接應杜古傳中，射入個人在英超的第100個入球。他僅用111場聯賽就達成此里程碑，比舊紀錄保持者紐卡素名宿舒利亞（Alan Shearer）少用 13 場。其後，菲爾科頓梅開二度，加上雷恩達斯建功和富咸的烏龍球，曼城在下半場初段一度取得5：1的巨大領先優勢。

然而，看似輕鬆大勝一場的時候場面卻開始出現變化。富咸憑伊禾比攻入一球，再有後備入替的卓禾斯（Samuel Chukwueze）於六分鐘內連入兩球，在78分鐘將比數追至4：5。此時主隊在球迷吶喊助威下氣勢如虹，補時階段，富咸攻門僅僅在白線前被解圍，最終功虧一簣，曼城驚險全取三分。

英超 富咸4：5曼城。（Getty Images）

英超 富咸4：5曼城。（Getty Images）

賽後，曼城領隊哥迪奧拿以幽默方式回應了球隊驚險的表現：「我老了，球員不尊重我！他們不應該這樣對待自己的領隊。」但他亦從中看到正面因素，認為這場比賽能幫助球隊在未來專注和改善問題，並強調這場勝利展現了球員的韌性。

英超 富咸4：5曼城。（Getty Images）

不過外界普遍認為，曼城防守問題無疑為爭冠帶來隱憂。前愛爾蘭國腳Clinton Morrison直言：「如果防守像這樣，你別想贏得英超冠軍。」他指出，雖然曼城的進攻能力毋庸置疑，但阿仙奴本賽季至今僅失七球，而曼城在14場比賽中已失16球。他強調：「他們必須在防守上做得更好，你不會看到阿仙奴在領先5：1後出現這種局面。」