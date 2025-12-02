前英超球星涉企圖強姦　機場被捕　消息指為2010年代英格蘭國腳

一名前英格蘭國腳及英超足球員，據報懷疑涉嫌企圖強姦被捕。



英國多家媒體報道一位前英格蘭國腳在倫敦史丹斯特機場登機時，被邊境部隊守衛帶走。（Getty Images）

前英格蘭國腳機場被攔下 前伴侶早前報警指企圖強姦

英國多家媒體報道，一位2010年代的英格蘭國腳周日（30日）晚嘗試在倫敦史丹斯特機場（Stansted Airport）登機時，被邊境部隊（Border Force）守衛帶走。

消息指，他在護照檢查時，系統資料顯示他涉及一宗非近期的前伴侶企圖強姦指控，正被通緝，於是遭邊境部隊人員攔下來。

他的前伴侶在約數星期前報警，宣稱這個前英超球星在二人拍拖期間企圖強姦，警方遂就事件展開調查。警察知悉這球員身處的地點後，前往史丹斯特機場把他拘捕，並帶往當地警署。據悉，他已留下指模及DNA樣本，並在警署囚室內通宵扣查，之後獲准保釋，等待進一步調查。

涉案球星身份未明 英國《太陽報》：「近期在公開場合相當活躍」

暫時外界未知這位足球員的身份，但英國《太陽報》引述消息人士指出，這位球星「近期在公開場合相當活躍」（quite visible in public recently）。

對今次事件，英國警方僅稱，「一名男子懷疑涉及企圖強姦被捕，並在我們持續調查期間，獲准保釋至2026年2月下旬某天。」