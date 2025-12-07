美職聯｜國際邁亞密首奪總冠軍　美斯兩助攻圓夢　碧咸：一直相信

由球王美斯領軍、「萬人迷」碧咸為班主之一的國際邁亞密（Inter Miami CF），在周六（6日）晚的美職聯（MLS）總決賽中，在主場以3：1擊敗溫哥華白帽，歷史性首奪總冠軍。



美職聯 國際邁亞密首奪總冠軍。（Getty Images）

國際邁亞密於2020年才首度亮相美職聯，球隊在美斯加盟後成為搖身一變成為爭冠勁旅，如今終於贏得聯賽最高殊榮，圓了碧咸多年的夢想。

開賽八分鐘，邁亞密便藉對手烏龍球領先1：0，溫哥華白帽在60分鐘追成1：1平手。在主隊球迷的歡呼聲中，美斯在71分鐘展示出改變戰局的能力，他送出一記完美傳球，隊友迪保羅接應後冷靜射入，助球隊再次領先。

美職聯 國際邁亞密首奪總冠軍。（Getty Images）

美職聯 國際邁亞密首奪總冠軍。（Getty Images）

比賽末段，溫哥華白帽傾巢而出試圖追平，但後防空虛遭美斯策動反擊，他口心控定來球後送出妙傳，上仗東岸決賽大演帽子戲法的隊友艾倫迪（Tadeo Allende）鎖定3：1勝局，美斯以兩個美妙助攻幫助國際邁亞密創造歷史。

碧咸班主奪冠夢想成真情緒激動

國際邁亞密聯合班主碧咸在賽後難掩激動，他在2007年加盟洛杉磯銀河時，以低價獲得了購買一支美職聯擴展球隊的權利，逐步將夢想化為現實。

美職聯 國際邁亞密首奪總冠軍。（Getty Images）

碧咸賽後表示：「在比賽的最後幾分鐘，所有的情緒都湧了出來。有很多的無眠之夜，但我一直相信邁亞密。我找到了合適的合作夥伴，而且知道一切皆有可能。」

他提到球隊球衣上的標語：「我們的球衣上寫著『追逐夢想的自由』（Freedom to dream），我們向球迷承諾會帶來冠軍，我們兌現了諾言。明年是新的一年，但今晚我們要好好慶祝。」

美職聯 國際邁亞密首奪總冠軍。（Getty Images）

兩位前巴塞球員布斯基斯和佐迪艾巴將在賽季後離隊，教練馬斯查蘭奴表示，這是他們職業生涯的夢幻告別：「他們值得以這樣的方式結束他們的職業生涯。他們在不同球會贏得了一切，但他們來到國際邁亞密，與美斯一起改變了球隊的心態。」

美斯在2023年夏天加盟後，僅用了七場比賽就為球隊贏得了首個錦標（聯賽盃），今次再奪美職聯總冠軍，可說是完成了一個重大的里程碑。