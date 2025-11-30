MLS︱美斯領國際邁亞密奪東岸冠軍　首晉總決賽再創球會歷史一頁

球王美斯（ Lionel Messi）帶領國際邁亞密再創歷史新一頁。

美職聯（MLS）東岸決賽，國際邁亞密在佐迪艾巴助攻連中三元下，以5：1大勝紐約城，首度成為東岸冠軍，並且鎖定總決賽一席。



MLS︱美斯領國際邁亞密奪東岸冠軍。(路透社)

國際邁亞密聯席主席馬斯：「還要贏多一場」

當美斯以隊長身份捧起東岸冠軍獎盃，聯席班主馬斯（Jorge Mas）重申「仲有一場」的訊息，目標直指下周六在決賽擊敗對手奪得總冠軍。

馬斯說，「邁阿密，我們的粉絲，我們的大家庭，這隻獎盃是送給你們的。球會非常努力，這是偉大的戰果，但最重要的是，今場贏了，還有一場，還要贏多一場。」

美斯今季持續神勇 再創MLS新紀錄

國際邁亞密的總決賽對手，將會是西岸球隊聖地牙哥FC對溫哥華白帽之間的勝方。美斯今季表現神勇，帶領國際邁亞密以東岸3號種子身份晉身季後賽，首輪贏拿舒維爾晉級，美斯在3場比賽共攻入5球；準決賽面對2號種子FC辛辛那提，他攻入一球領軍4：0大勝。

今場東岸決賽對紐約城，前鋒艾倫迪（Tadeo Allende）大演帽子戲法，佐迪艾巴亦交出3次助攻，美斯亦有助攻之下，國際邁亞密以5：1東岸封王。美斯在今年季後賽攻入6球，加上7次助攻，再次改寫MLS季後賽單季入球加助攻紀錄。下周六他力爭帶領國際邁亞密首度成為美職聯總冠軍。