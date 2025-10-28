足球︱美斯會否戰2026世界盃？　碧咸爆「內幕消息」本尊這樣回應

美斯上屆世界盃成功領阿根廷捧盃圓夢，在生涯尾聲心願已了，曾信譽旦旦宣稱那是「最後一屆」，但之後又改變口風說「一切尚未確定」。這位阿根廷球王是否出戰2026世界盃至今仍懸而未決，他最新受訪時雖聲稱一切要留待明年再看情況，但同時表示假如屆時有十足狀態、對球隊有作用，「便會有所決定」。



美職聯︱季後賽首輪美斯梅開二度領國際邁亞密對納舒維爾先拔頭籌，包括這記漂亮頭槌。（路透社）

美斯近態如何？奪常規賽金靴季後賽首輪首戰梅開二度

美斯2023年加盟美職聯球隊國際邁亞密，與太太和三子舉家移局美國，頭兩季不時受傷衹困擾，今季愈戰愈勇，常規賽上陣28場攻入29球，獲得美職聯金靴獎，同時以19次助攻並列助攻榜首。

季後賽首輪第一仗他個人梅開二度，領國際邁亞密3：1擊敗納舒維爾。比起季後賽戰果，外界更關心的是他會否出戰明年由美國、加拿大和墨西哥共同主辦的2026世界盃決賽周，他接受NBC新聞訪問時再次強調，明年決定前先會花時間評估身體狀況，他直言：「能夠置身世界盃是非比尋常的事情，我很想參與。」

美斯今季在美職聯狀態大勇。（路透社）

美斯為參與2026世界盃開出條件

「我很想參加世界盃，而如果出戰，我會想有好表現，作為重要部分去幫助球隊。」美斯開出明年參與世界盃的條件，「明年與國際邁亞密在季前階段開始，我會每天評估自身狀況，看看我是否有100%狀態，我能夠對球隊有用，然後才會作出決定。」

「我真是很想踢，因為那是世界盃。我們上屆贏得冠軍，能夠再次落場力爭衛冕會是很特別，為國家隊上陣一直是我的夢想。」美斯的球會生涯在巴塞隆拿贏盡所有，可是在國家隊多次與大賽冠軍擦身而過，直到預期中的「最後一屆」2022世界盃終奪冠圓夢，他憶述：「那是我一生的夢想。那真是我職業生涯中唯一缺少的獎項，因為我幸運地在個人層面及球隊層面在巴塞隆拿已贏得一切，已是所有球員的夢想。當你問一個球員他們的夢想是什麼，那肯定是成為世界冠軍。」

美職聯︱美斯今季在常規賽為國際邁亞密攻入29球，獲得金靴獎。（路透社）

剛與國際邁亞密續約至2028年 若再戰世界盃將破紀錄

美斯早前與國際邁阿密續約至2028年，意味明年6月踏入39歲的他尚未考慮退役。他已為阿根廷195次上陣，攻入114球。如果參與明年世界盃，將破紀錄第6次出戰決賽周。

今年9月世界盃外圍賽領軍擊敗委內瑞拉後，他曾稱：「我會嘗試保持狀態，同時要對自己老實。當我感覺良好，便可享受比賽，但如果不行，我寧願不去踢。所以我們要再看看，我尚未為世界盃下決定。完成今個球季，然後是季前準備，到時尚有半年時間。因此我們到時再看看我的感覺如何。」

碧咸對美斯明年出戰世界盃充滿信心。（Getty Images）

碧咸充滿信心：美斯會出戰2026世界盃

美斯對是否參加世界盃看似未有定案，然而他的球會老闆、國際邁阿密班主之一的碧咸近日在電視足球節目被問起同一問題時，以相當肯定的語氣表示：「相信美斯會出戰2026世界盃」，當主持人揶揄他有「內幕消息」時，碧咸不置可否，淡定地笑說：「我們全部人都希望美斯會踢」。