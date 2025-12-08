WTT香港總決賽｜黃鎮廷杜凱琹陷死亡小組　期望以表現回報球迷

WTT香港總決賽2025（WTT Finals Hong Kong 2025）今周三（10日）在紅磡香港體育館揭開戰幔，孫穎莎、王楚欽、張本智和、張本美和等名將，與主場的黃鎮廷及杜凱琹雲集香港，爭奪男單、女單及混雙3項錦標。

WTT總決賽今日（8日）舉行抽籤儀式，港隊混雙組合「黃杜配」抽中與兩對中國同組，兩名港將坦言以「既來之，則安之」態度面對死亡小組，希望在主場球迷打場好波。



哥斯、黃鎮廷、杜凱琹、WTT總決賽主裁判、王曼昱、王楚欽、朱芊曦一同出席抽籤儀式。（趙子晉攝）

WTT香港總決賽今周三在紅館開鑼，大會今日在黃埔嘉里酒店進行抽籤儀式，香港首度成為東道主，抽籤同時富有香港特色，以蒸籠及點心抽籤。主場的黃鎮廷、杜凱琹、中國球手王楚欽、王曼昱、韓國的朱芊曦及法國的哥斯（Simon Gauzy）負責抽籤，而法國勒邦兄弟、德國球手邱黨亦有出席。

王楚欽昨晚抵港，略見疲態。（趙子晉攝）

壓軸進行的混雙抽籤，將8對組合分成兩組，港隊組合黃鎮廷／杜凱琹抽中與中國隊的王楚欽／孫穎莎、林詩棟／蒯曼及印度組合同組。「黃杜配」陷入「死亡之組」，黃鎮廷以順其自然的心態面對：「以往甚少打小組，既然抽籤結果都出來了，唯有好好準備，既來之，則安之吧，以往淘汰賽一場定生死，至少小組賽有3場打。」身旁的杜凱琹認同拍檔說法，「其實任何一對組合都不好打，所以就像廷哥（黃鎮廷）所言，順其自然吧。」

杜凱琹與黃鎮廷將在主場出戰。（趙子晉攝）

香港首辦WTT總決賽，是「黃杜配」的推動力之一，賽季期間一直向着總決賽的席位而努力，各項賽事也努力爭取最佳排名，如今如願取得資格，在主場球迷面前獻技，兩名港將希望交出好表現，「今年WTT（總決賽）增加混雙，讓我們有機會在主場出戰，我們必定全力以赴，希望在香港球迷的打氣下有更好發揮，為大家帶來精彩的賽事。」

「黃杜配」希望在主場球迷支持下有更好發揮。（趙子晉攝）

黃鎮廷與杜凱琹早前在成都戰畢混合團體世界盃，緊接今周的WTT總決賽，加上來到季尾，杜凱琹坦言身心亦有疲態，但看到香港近來的不幸事件，所以要好好珍惜每次打比賽的機會。黃鎮廷認為，作為職業球手，即使賽程頻密，他們也有責任去適應。

（趙子晉攝）