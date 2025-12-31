英超｜阿仙奴4：1勝阿士東維拉　曼聯1：1賽和狼隊

英超周二（ 12月30日）賽事，阿仙奴以4：1擊敗阿士東維拉，續居榜首。阿仙奴賽後以19戰45分續排第一，領先次席曼城5分；至於此前各項賽事11連勝的阿士東維拉，賽後以19戰39分續排第3位。同時間作賽的曼聯，則遭狼隊逼和1：1。



於阿仙奴對阿士東維拉的賽事，兩軍於上半場互交白卷。換邊後，加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）於第48分鐘入球，為阿仙奴打破僵局。52分鐘，蘇比文迪（Martín Zubimendi）在奧迪加特（Martin Ødegaard）助攻下建功，為阿仙奴擴大領先優勢。

至69分鐘，杜沙特（Leandro Trossard）將比數改寫至3：0。於78分鐘，後備上陣的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）為阿仙奴錦上添花。下半場補時階段，阿士東維拉由奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）入球破蛋。

至於曼聯對狼隊的賽事，上半場27分鐘， 約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）入球，為曼聯先開紀錄。於第45分鐘，卡積治（Ladislav Krejci）助狼隊扳平。下半場補時階段，柏德列多古（Patrick Dorgu）雖取得入球，但隨後被裁定越位在先而無效，未能為曼聯全取3分。

賽後曼聯以19戰30分續排第6； 狼隊以19戰3分續排第20。