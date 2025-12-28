英超︱利物浦挫狼隊域斯終於入波　主帥史諾：他應感到如釋重負

利物浦英超主場對今季尚未「開齋」的榜末狼隊，在陣容天殘地缺下，再次贏得有點驚險和狼狽。不過當中有兩大喜訊，第一就是基艾沙首獲聯賽正選，更重要的當然是今季重磅收購域斯（Florian Wirtz）終於取得加盟後首個入球。賽後主帥史諾不禁說：「我想他應該感到如釋重負！」



英超︱利物浦挫狼隊，域斯取得加盟後首個入球。（Getty Images）

利物浦殘陣對狼隊 基艾沙首獲正選 上半場戰情一面倒

利物浦近期戰績回升，傷兵名單卻愈來愈長，伊沙克在贏熱刺一仗入球一刻遭踢斷腳，守將祖高美斯、日本中場遠藤航仍在養傷，加普、巴特利趕及傷癒先列後備。沙拿正在踢非洲國家盃，蘇保斯拿爾累積黃牌停賽。

紅軍可動用兵源不多，基艾沙獲正選上陣，他非常落力但狀態未足，上半場戰情一面倒，利物浦狂攻狼隊，但艾基迪基10分鐘起腳射中柱後，大部分攻勢隔靴搔癢。直到41分鐘費林邦發揮助攻威力，妙傳予後上的格雲貝治先開紀錄。僅1分鐘後，艾基迪基送出精彩助攻，域斯入楔快腳射入，利物浦半場前領先至2：0。

英超︱域斯入球一刻。（Getty Images）

域斯攻入首球演出精彩 未獲更多助攻純屬不幸

來到英超第18輪，亦是球隊在2025年最後一戰，這位德國球員終射入加盟利物浦後的首個入球。過億英鎊身價加盟，多少為年輕的域斯帶來無形壓力，不過他即使在入球、助攻數量方面暫未能跟昔日在利華古遜時的「高產量」，他近期在利物浦的表現愈來愈好，今場在對手實力平平下，他常常發揮個人腳法和巧妙傳送，如非上半場初段的艾傑迪基，下半場中段的格雲貝治均射中柱，域斯還可多收穫兩次助攻。

作客的狼隊其實全場均未放棄，盡能力做好防守，並把握機會反擊，51分鐘把握一次角球機會，由中堅曉高般奴門前射入，追至1：2。下半場利物浦表現回落，加上未能把握射門機會，有點艱苦地守住2：1勝果。連贏3場後，以32分升上第四位。

英超︱史諾。（Getty Images）

利物浦英超3連勝重返前四 史諾讚揚域斯「表現一場比一場好」

對於域斯攻入加盟後首個入球，賽後利物浦教練史諾稱：「我頗肯定他會感到如釋重負。我從他入球後的反應，他隊友亦是一樣，他們真的為他感到很高興。」域斯入球後高高跳起擊出一拳，隨即被利物浦隊友重重包圍，跟他一起激情慶祝。

史諾續說，「在足球世界，我們主要以成績論斷一切，對個別球員就主要看入球和助攻數字，這或許是對的，可是我們有時忘記了球賽期間還有其他事情要做。我認為他已連續踢了幾場好波，而且加盟後表現一場比一場出色。」

這位荷蘭主帥談起域斯滔滔不絕，「他愈來愈fit，亦愈來愈接近射進首個入球，他今天取得入球我們完全不感意外。他會是第一個了解一球並不足夠，希望他將會為我們射入更多入球。同時我很喜歡他今場大部分時間的表現，他在很多時刻都是特別的。」

對於下半場球隊表現未如理想，他承認，「上半場領先2：0，當然你會期待跟我們不一樣的下半場。可是一個入球便能改變球賽。」球迷或會批評，下半場利物浦踢得如何不濟，史諾的看法是，「我看到一支努力奮戰到最後而獲勝的球隊，不是以最好看的足球，但那是一場真正的戰鬥。」