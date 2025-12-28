英超︱利物浦對狼隊雲迪積克領祖達兩子進場　高普深情撰文悼念

利物浦今次主場對狼隊，對兩支英超球隊均添上多一層意義。葡萄牙球星祖達（Diogo Jota）在仍在英冠的狼隊踢出名堂，今夏遇車禍遽逝時，最痛心不止利物浦眾人，還有狼隊上下。賽前一晚狼隊全軍在晏菲路外為祖達獻花，今場雙方球迷無分敵我，全場輪流不停高唱各自版本的祖達之歌。

今仗紅軍隊長雲迪積克帶同4位小朋友進場，他們都與祖達有關，包括他兩子Dinis與Duarte。前利物浦領隊高普，亦特別在報章撰文悼念。



英超︱利物浦對狼隊雲迪積克領祖達兩子進場，另外兩個小朋友亦是祖達親屬。（Getty Images）

英超︱利物浦對狼隊 雲迪積克4球僮作伴 2男孩為祖達兒子

祖達的離世為利物浦和狼隊在今年聖誕添上陰霾，兩軍上下均以溫馨的方式，紀念這位充滿溫暖的早逝好朋友。比賽前一晚，作客的狼隊全隊成員到晏菲路外，一起到祖達的紀念處致敬。

比賽前不少狼隊作客球迷，亦帶同鮮花以及狼隊的祖達球衣、圍巾等到場，與利物浦球迷一起悼念。

明知今仗會帶點沉重的氣氛，利物浦以一個窩心的方式化解。隊長雲迪積克今仗進場時，身旁有4位幸運球僮，他們全部穿上祖達的20號球衣，兩個較年幼的男孩，分別是祖達的兒子Dinis與Duarte，另外1男1女兩個孩子，亦是祖達的親屬。

雲迪積克領着4個孩子跑入場，還特別跟他們踢幾腳熱身，逗得4個孩子都很快樂，亦稍為紓解大家的傷心感覺。觀眾席上，祖達遺孀Rute Cardoso亦有到場。

祖達之歌響徹晏菲路 18分鐘狼隊球迷起歌 20分鐘利物浦高唱

雙方球迷都是有備而來，為愛隊打氣的同時，今場都是一心為了祖達。祖達在狼隊的球衣號碼是18號，在利物浦獲永久封存的是20號。

比賽第18分鐘，先由狼隊球迷高唱他們版本的祖達之歌，利物浦球迷鼓掌拍和，到第20分鐘，當利物浦球迷高唱祖達之歌，輪到狼隊球迷拍掌和應。雙方球迷彼此尊重，亦彰顯他們對祖達濃濃的愛與欣賞。

利物浦前領隊高普在英國《觀察家報》（The Observer）撰文悼念祖達。(Getty Images)

高普深情撰文悼念：每當聽到祖達名字仍會笑

利物浦前領隊高普，特別在今仗賽前英國《觀察家報》（The Observer）撰文悼念，「迪奧高祖達，每次當我在說或聽到這名字時，老實說，仍會為我臉上帶來大大的笑容。喜歡。欣賞。愛。」

「這是個奇怪的矛盾，我知道，每當想起祖達便會令我快樂，同時因為失去他，以及失去他的方式，實在無法理解。那感覺實在太殘忍，至今仍然如此。那是其中一個那種時刻，令我和迪奧高這些有信仰的人不禁發出疑問——為何是迪奧高？為何是現在？為何是以這種方式？」

為何是迪奧高？為何是現在？為何是以這種方式？

「我仍然相信，但這種時刻是對信仰的試練。我唯一能夠稍為理解的就是一個真理：重大悲傷就是我們為重大的愛而付出的代價。你們可以看到，從迪奧高最親密的人到全球各地球迷，對他和他弟弟安達施華的愛有多麼大。那種程度的心碎已為你說明一切。」

「他在世時帶出人們最好的一面，就算在他死後亦是如此。利物浦由史諾以至職球員，葡萄牙國家隊由馬天尼斯以及職球員，支持者，宿敵，對手，隊友，政客，社區領袖，孩子們，他們全部都在悼念祖達及他支持的一切時表現出最優秀一面，還能有更合適的悼念嗎？」

高普親解：「為什麼祖達如此深受愛戴？」

「為什麼他如此深受愛戴？對我而言那是很簡單的，因為迪奧高，人們看到自己最好一面，或是我們所渴望最出色的自己。他是謙遜和真實的，他從不會扮作自己以外的人。在意外發生後那些難捱的時日，悼念洶湧而至，內容總是一樣：他是個有趣的、平凡的、真誠的人。」

「迪奧高就是迪奧高，不亢不卑。雖然我非常自豪地記住身為足球員的他，但我最記掛的是球場以外的他。最美麗的是，兩個版本的祖達都擁有相同特質。」