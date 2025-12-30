英超︱曼聯主帥阿莫林解釋變陣時機　9月曾稱：教宗也不能令我改

曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）對陣式的堅持眾所周知，今年9月他才說過，3中堅、兩翼衛的3-4-2-1陣式不可改變，當記者問他老闆拉傑夫或許想他變陣時，他作出「就連教宗也不可以令我改變陣式」的經典回應，上場英超對紐卡素一仗，他卻出乎意料地變陣，上任14個月以來首次改踢4後衛。他在對狼隊前的記者會上親自解釋因由。



英超︱曼聯主帥阿莫林解釋變陣因由。（Getty Images）

阿莫林曾稱「教宗都不可令我變陣」 上仗首度改踢4後衛

3-4-2-1陣式，阿莫林自去年11月初上任曼聯主帥以來堅持至今，拆禮物日主場對紐卡素一仗，卻首次轉用4後衛、雙防中的4-2-3-1，並承認比賽尾段增至6名守將，成功保住1：0勝果，取得今季僅第二場不失球的比賽。

對於終於變陣，阿莫林解釋：「上季當我來到時，我明白或許球隊未有足夠球員去踢好這陣式，但那是過程中的起步點，我們正在嘗試建立身份。如今是個不同的時刻，我們沒有很多球員，便需要去適應，球員明白我們為何作出改變。」

英超︱曼聯對紐卡素是阿莫林上任以來首度改踢4後衛。（Getty Images）

曼聯親解現在才變陣因由

曼聯目前失去多員主力，隊長般奴費南迪斯，中場明奈（Kobbie Mainoo），守將馬古尼（Harry Maguire）和迪歷特均在養傷，而阿密特迪亞路（Amad Diallo）、麥比奧莫（Bryan Mbeumo）和馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）則正在出戰非洲國家盃。

阿莫林在考慮到球隊現況而變，並強調：「不是因為受到你們（傳媒）或球迷的壓力」，他續稱，「當傳媒常常在說要改變陣式時，我不能轉陣，因為球員會以為我是因為傳媒而變，我認為那是一個領隊的末路。當我們在這個陣式踢得好的時候，才是時候去改變。」擊敗紐卡素前，曼聯在8場比賽中只贏出2場。

英超︱般奴養傷中不忘發揮影響力，由練習到比賽時刻監督隊友（Getty Images）

般奴養傷中不忘發揮影響力 練習到比賽時刻監督隊友

曼聯目前以29分在英超排第6位，阿莫林稱，「當所有球員歸隊，我們會是一支更優秀的球隊，而我們亦不會總是踢3中堅。」他指出，般奴費南迪斯對狼隊一仗肯定繼續缺陣，可是正在養傷的般奴已常常在球隊練習時出現催迫隊友，並跟阿莫林說「我需要練習」。對紐卡素一仗，他亦在球員通道口近距離監督隊友熱身。

阿莫林讚揚，「他是個領袖，當他不能上陣時，亦不會默不作聲。他總是在說話，所以他是隊長。」即使般奴也有不好的時候，阿莫林認為他優點更多，「當他賽後恢復甚至在完成治療後，會去看其他球員練習，有很多你們看不到的東西。我不知道他想不想做我份工，但他是個領袖。」