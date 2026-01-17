體壇札記｜足球名將尋找他鄉的故事　開啟庫拉索通往世界之門

2026世界盃很有機會出現華裔球員，那就是陳達毅；這名字非常陌生吧？但如果說其初期譯名鍾達希（Tahith Chong）便可能有印象，他是曼聯的青年軍，現時效力英冠的錫菲聯。那麼，陳達毅代表哪個國家呢？答案是庫拉索；唔准問AI，即刻答，庫拉索又在哪裏呢？這個看似《百萬富翁》的題目，但其實是《尋找他鄉的故事》的情節，不過是「荷蘭版」。

【世界盃2026：新丁系列之二】



加勒比海小島國庫拉索，在2026年首度亮相世界盃決賽周。（Getty Images）

資深電視觀眾可以自行配上喜多郎作曲的BGM，然後幻想着鍾景輝的旁白：「到底陳達毅點解會代表庫拉索嘅呢？」從前《尋找他鄉的故事》是一個在世界不同角落找尋海外華人的電視節目，陳達毅的外曾祖父、新會人陳有（Chong Yow）是最佳的題材，他在1940年代玩真人版《大航海時代》，竟然由南中國海出海出到加勒比海，然後在委內瑞拉對出的小島庫拉索（Curaçao）落腳，開餐館，娶妻生子，落地生根。

陳達毅（14號）去年8月才轉籍庫拉索，被主帥艾禾卡特徵召，上陣2次攻入2球。（網上圖片）

陳達毅出生在庫拉索首府威廉城，是庫拉索去年11月參與最後兩場世界盃外圍賽陣容中唯一在當地出生的國腳，其他23名球員都在荷蘭出世，而陳達毅在年僅10歲時便被荷甲勁旅飛燕諾發掘，17歲時再被曼聯青年軍挖走，只是未能在最高水平的球隊立足，之後曾踢伯明翰、盧頓等，今季才加盟錫菲聯。

陳達毅出生於庫拉索，目前效力英冠球隊錫菲聯。（Getty Images）

現年26歲的陳達毅，之前一直代表荷蘭踢各級青年軍，儘管有傳聞中國也想「收歸國有」，但他最後選擇了出生地，在去年8月才轉籍，其實他代表庫拉索就只有兩場，雖然9月對百慕達時梅開二度，最終主帥艾禾卡特（Dick Advocaat）會否選他入世界盃大軍仍是未知數。

荷蘭名帥艾禾卡特（左二）自2024年起執教庫拉索，去年底成功帶領球隊出線2026世界盃決賽周。（Getty Images）

是的，這個78歲的艾禾卡特，就是曾帶領荷蘭國家隊、飛燕諾、PSV燕豪芬、韓國、俄羅斯⋯⋯執教履歷像鐵軌一樣長的那一個；而曾執教庫拉索的荷蘭名帥，除了艾禾卡特，還有軒迪克與古華特，後者才是今集《尋找他鄉的故事》（荷蘭版）的主角。

兼具蘇里南和庫拉索血統的古華特，很年輕時已為荷蘭國家隊上陣，入球數字較老拍檔柏金還要多。（Getty Images）

不要老記着古華特失機的畫面，其實他替荷蘭射入了40球，隊史排第4，比同期拍檔柏金及雲尼斯達萊都要多。古華特的父親是蘇里南人，母親是庫拉索人，他在2015年尋根尋到當上了母親故鄉的國家隊教練，改寫了這加勒比小國的命運。

位於加勒比海上的小島國庫拉索，目前仍然屬於荷蘭王國的一部份。（Getty Images）

庫拉索本身是荷屬安德列斯的一部分，到2010年荷蘭重組殖民地結構，將庫拉索改為荷蘭王國構成國，自此也以庫拉索的名義參加國際足協賽事。這個加勒比海小島位於委內瑞拉上方，跟鄰近的Aruba及Bonaire合稱「ABC群島」，面積為444平方公里，比新加坡還要小，大約跟九龍半島、香港島加上大嶼山那麼大，人口卻只有15.3萬，比香港十八區最少人口的灣仔區（約16.4萬）還要少。當然，庫拉索的足球發展有荷蘭作後盾，而香港沒有。

加勒比海小島庫拉索人口很少，但港口水深港闊。（Getty Images）

西方人最先發現庫拉索的，是15世紀的西班牙人，而荷蘭則於1634年起佔領這個小島，由於港口水深港闊，之後成為了奴隸貿易中心。儘管英國及法國均曾短暫佔領庫拉索，但主權還是在荷蘭手上。上世紀初，委內瑞拉盆地發現石油，庫拉索不在南美大陸避開了政治與戰爭的紛亂，加上有港口優勢，蜆殼公司（Shell）在當地開設煉油廠，製造不少就業機會；雖然之後因委內瑞拉內部問題，令煉油廠開工不足，但庫拉索以七彩建築聞名的首府威廉城、漂亮的沙灘開發了旅遊業，令經濟也不致太差。

庫拉索人本來最愛的運動是棒球，近年足球成為他們的新歡。（Getty Images）

古華特就是在當地人口少，資源不算充足的背景下，還是決心在2015年接過帥印，完全基於愛和責任，他那時便說：「我母親來自這個小島，我真的很想作出回饋。我有很多親友在這裏，對這地方有很深的羈絆，這裏就像我的家一樣。」

古華特為母親出生地庫拉索足球帶來改變的契機，他在執教該國國家隊時，更曾約戰其火親的出生地，同樣位於附近的蘇里南。（Getty Images）

在古華特來之前，庫拉索國家隊從2011年成立起的3年，戰績是6勝6和20負，但更重要的是，足球不受重視；庫拉索人最愛的運動是棒球，年輕人夢想是加入美國的MLB，而不是踢足球。古華特最大的貢獻是以個人魅力，從荷蘭引入大量有質素的球員「認祖歸宗」，有些到現在還是核心成員，例如當時效力維迪斯的門將Eloy Room、曾踢過阿士東維拉的Leandro Bacuna等，「我認為我對球員們都有些影響力，過往很多國腳都不願意回來。自從我掌帥後，很多人都想參與，這當然是好事」。

古華特又引入了荷蘭、尤其是他母會阿積士的訓練與戰術，例如注重控球、從門將開始組織攻勢（就像他以前隊友雲達沙那樣）、擅用球場闊度等，令庫拉索短期內進步良多，雖然這名荷蘭球星只教了一年便回到歐洲當上巴黎聖日耳門總監，但在這一年間，球隊亦取得6勝3和3負的戰績。古華特建立了基礎，他原副手Remko Bicentini蕭規曹隨下，庫拉索在2017年贏得加納比海盃，雖然只是一個6個國家參與的賽事，但已是他們隊史上的最大成就。

庫拉索在2017年贏得加納比海盃冠軍。（網上圖片）

從古華特執教，過了10年，庫拉索在經驗豐富的艾禾卡特帶領下，於世界盃外圍賽力壓牙買加、千里達及百慕達，首次躋身決賽周，並打破冰島的紀錄，成為最少人口參加世界盃決賽周的球隊，也為古華特尋找他鄉的故事，寫上最動人的續篇。