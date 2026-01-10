體壇札記｜佛得角背景得天獨厚　足球苗子遍全歐　人口少卻成大業

最近潮流興穿越，這趟時光旅程先回到三個月前，在北大西洋一個叫聖地亞哥島上的首都城巿普拉亞（Praia），人們為了觀看一場重要球賽，要在油站、麵包鋪、球場外排隊購票。這個島上有約15萬人居住，全國大約有50萬人口，而比賽場地最多僅能容納1.5萬人，排隊搶飛是絕對有必要。

2025年10月13日，賽事終於上演，經歷了互交白卷的上半場，主場球迷如坐針氈，因為只要贏波，這個國家就能創造奇蹟首次殺入世界盃決賽周，令這個小國能夠登上世界最亮麗、最受關注的舞台。這裏是非洲一個小島國──佛得角（Cabo Verde）。【世界盃2026：新丁系列之一】



1986年始加入FIFA的佛得角，用了40年就能走上世界足球的最高舞台。（Getty Images）

這場舉足輕重的賽事下半場甫開賽，佛得角就找到入球之匙，最終半場連轟對手伊斯瓦蒂尼三球，夢想成真衝出非洲，躋身2026世界盃大舞台。這個年輕國家在1986年始正式加入FIFA，今年剛好是40周年。

葡萄牙人在1456年登上佛得角，並將之命名為Cabo Verde，即是葡文中的綠色海角。（Getty Images）

說佛得角年輕，是因為它成為獨立國家才51年，在此之前它一直是葡萄牙殖民地。佛得角是位於非洲西岸的大西洋島國，當中包括10個橫跨大西洋中部的火山島。在葡萄牙人登島前，大約於1444年，每當葡人船隻南下繞經今日塞內加爾對開這個海角，見到這堆島嶼總會稱之為Cabo Verde，即是葡文中的綠色海角。1456年葡人終於登上佛得角，在接下來的16世紀，佛得角因大西洋奴隸貿易而繁榮，隨之而來的是海盜掠奪商船以及歐洲各國海上角力，直至19世紀奴隸貿易衰退導致了經濟危機，佛得角早期的繁榮逐漸消逝。

佛得角由10個火山島組成，除了足球，滑浪和帆船等水上運動在當地也受歡迎。（Getty Images）

由於自然資源匱乏，加上葡萄牙人缺乏足夠的持續投資，當地居民在20世紀開始對葡政府日益不滿。1951年，葡萄牙將佛得角的地位從殖民地改為海外省，試圖削弱日益高漲的民族主義情緒。說實在，葡萄牙人對佛得角並非一無是處，佛得角其實是第一個擁有高等教育機構的葡萄牙非洲殖民地，擁有非洲最好的教育體系之一。早年其教育體系與葡萄牙相似，在更多人接受了教育，對當家作主的渴求亦逐漸強大。在葡萄牙於1974年4月爆發「康乃馨革命」後，佛得角翌年就宣布獨立。

佛得角在非洲國家之中教育水平算高，是度假和移居的選擇。（Getty Images）

佛得角在芸芸非洲國家之中，雖然政經環境相對穩定，但體育競技講求天賦人才配合，這個世界盃歷來入圍國家中人口第二少、僅次於2018年冰島的非洲小島國又如何辦到呢？這一點就要歸功於一個國際協定：《科托努協定》（Cotonou Agreement）。

《科托努協定》在2000年6月由非洲、加勒比和太平洋地區國家集團（簡稱「非加太集團」， Group of the ACP）77個成員國和歐盟15國在非洲國家貝寧首都科托努簽訂。該協定前身，是1975年由非加太集團46個成員國，與歐盟前身歐洲經濟共同體9國在多哥首都洛美簽訂的貿易和經濟協定《洛美公約》。

佛得角國腳羅拔圖盧比斯效力愛爾蘭老牌球會沙姆洛克流浪，今季以隊長身份帶領球隊參加歐協聯比賽。（Getty Images）

《科托努協定》保障了非加太國家在絕大多數歐盟國家從事體育活動時，與歐盟居民享有同等權利，此條件下令非洲和加勒比國家近些年的足球進步神速。例如佛得角球員可以不佔用非歐盟外援席位參與歐洲聯賽，因此遍佈歐洲各國聯賽，尤其在葡萄牙得到了良好的培養，讓佛得角球員獲得了更多的發展機會。

在世界盃決賽周抽籤分組儀式上，佛得角名字被抽出，走入世人眼中。（Getty Images）

由2010年起，佛得角大量起用出生在歐洲的高水平球員，即所謂「歸化兵」，佛得角足球發展亦由那時開始步入蓬勃期，在2013、2015、2021及2023年四度殺入非洲國家盃決賽周，其中2013及2023年兩屆更加殺入最後8強，然後2026年已經能受惠於席位擴充，首次亮相世界盃決賽周這個大舞台。

佛得角曾兩度打入非國盃8強，其中2023年一屆僅以互射12碼不敵南非出局。（Getty Images）

過去12個月，入選佛得角國家隊的球員全部都在海外聯賽效力，當中有不少球員是出生在海外或者歐洲接受青訓培養，其中在葡萄牙効力的接近一半。事實上在佛得角獨立後，許多國民都移居海外，原宗主國葡萄牙正是佛得角人移民的主要目的地，目前在葡萄牙定居的佛得角移民和後裔多達7萬人。

篤定出線後，佛得角球員興奮慶祝。（Getty Images）

葡萄牙球星中，很多都與佛得角充滿淵源，最出名的必定要數C朗（Cristiano Ronaldo） 和蘭尼（Nani）這一對葡國孖寶，C朗拿度的曾祖母是佛得角人，在16歲始移居葡萄牙馬德拉島，C朗拿度就在那裏出生；他好友蘭尼的父母亦是來自佛得角，不過他們二人都選擇在葡萄牙展開足球生涯並效力葡萄牙國家隊。

除上述二人外，其餘兩位曾經效力過曼聯的球星艾拉（Patrice Evra）和軒歷拿臣（Henrik Larsson）都有佛得角血統。

這幾位曼聯名將，都具備代表佛得角的條件：

雖然佛得角球員全部都是歸化兵或在海外聯賽效力，但其教練布比斯達（Bubista）卻是土生土長的佛得角人。其球員生涯曾經在西班牙和葡葡牙搵食，亦曾在非洲安哥拉效力，至生涯尾段回歸佛得角踢波並退休。高掛球靴後，布比斯達一直在安哥拉和佛得角執教鞭，在2020年接過佛得角國家隊帥印。

2026年是佛得角成為FIFA成員國40周年，能夠參與世盃可謂適逢其會。（Getty Images）

在篤定出線2026世界盃後，布比斯達回憶起二十年前，當他在本世紀初以球員身份為佛得角國家隊效力時，他熱淚盈眶地回憶道，「我們當時甚至連合適的球衣都沒有。」

「出線世界盃是佛得角人民的勝利，無論他們是在國內還是海外效力，也是團結的勝利。」他續道：「我們擁有優秀的球員，但如果沒有過去的歷史，我們就不會走到今天。過往的道路引領我們走到了現在。因此，這場勝利也屬於所有做出貢獻和幫助過我們的人。」

佛得角教練布比斯曾經在憶起自己當年踢國家隊連球衣也沒有時感觸落淚。（Getty Images）

在佛得角出線後，有未能躋身世界盃國家的眼紅球迷嘲諷佛得角人口小，只是一味利用借殼生蛋培養歸化兵的政策，再受惠於世界盃隊數擴軍而出線。誠然，世界盃擴軍至48隊，令非洲國家席位從5個增加到9個，再加上一個附加賽席位，令最終參與世界盃的非洲國家隊可能到10支。

佛得角教練布比斯達是土生土長的當地人，帶領住一班歸化兵追逐世盃夢。（Getty Images）

布比斯塔對此直認不緯，他認為對小國球隊而言這是額外的激勵。「我一直認為，如果有更多席位，小國就有更多機會去爭取。不僅僅是佛得角，世界其他地區的國家也在為席位而戰。非洲擁有9個直接出線席位，有如開啟了新的視角。以前在外圍賽中即使我們以小組第一出線，仍然要參加附加賽……那種兩回合的比賽，對小國家而言是非常困難。當我們一知道將有9支球隊直接晉級時，我們就告訴自己，我們必須成為其中之一。現在我們做到了。」

佛得角足球隊外號「藍色鯊魚」，確定出線世界盃決賽周後全民歡喜若狂。（Getty Images）

正所謂各有前因莫羡人，佛得角能夠找對了方法，不足二十年間就能令足球事業蛻變，以參與世界盃這個大派對的方式來慶祝自己加入國際足協40周年，實在是沒有比這樣來得更好的是，大眾不妨期待這支外號「藍色鯊魚」（Tubarões Azuis，即英文Blue Sharks）的球隊在6月15如何在世界盃首戰挑戰傳統勁旅「紅色狂牛」西班牙。