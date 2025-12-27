體壇札記｜《01體育》編輯室眼中的2025世界體壇　悲喜交集下前行

2025即將完結，每一範疇都會趁機回顧過去一年業內發生的種種。《01體育》編輯室也不例外，雖然討論已經由以往的七嘴八舌變成三言兩語，但身經百戰的各人，在過去一年仍被不同事件觸動。



《01體育》編輯室多年來慣例都會開個聖誕P，不過地點已經由以往book Party房先裝得晒，變成今時今日一張麻雀枱就搞掂。一枱麻雀人少少的好處就是暢所欲言，同事B、M、Y、E各自講起2025年世界體壇有邊一件事最深刻時，平時最能言善辯的同事M卻突然沉靜了。

同事M：祖達遽逝 超越體育競技友愛長存

M邊甩着牌邊認真道：「體育在新聞範疇中可說是『風花雪月』的版面，就算是全球最受歡迎的足球運動，也是如前利物浦主帥高普所言，『足球是不重要的事情之中最重要的』（Football is the most important of the least important things）。想不到紅軍葡萄牙球員迪奧高祖達（Diogo Jota）與弟弟安達施華（André Silva）悲情車禍離世，壞消息超出體育版範圍，登上全球頭條新聞。」

「今年沒有奧運、亞運、世界盃、歐國盃這類國際大賽，但不同項目的香港運動員依舊奮力揮灑汗水屢創佳績，啟德體育園開幕亦帶來連場華麗運動盛宴，錦上添花固然盡興，論震撼程度，個人而言未及祖達英年早逝。」

羅拔臣與祖達情同手足，面時老友突然離世難掩心中悲痛。（Getty Images）

「祖達在英超球會利物浦與葡萄牙國家隊都不是必然正選，卻肯定是隊友與教練心目中的良朋知己。其蘇格蘭隊友羅拔臣曾經講過，祖達對所關心的人充滿着愛，充滿着樂趣。是自己遇上過『最英國』（the most British）的外籍球員。『我們常開玩笑說他真是個愛爾蘭人……明顯地，我會嘗試宣稱他是蘇格蘭人，甚至叫他做迪奧高麥祖達（Diogo MacJota）。』」

以後再不會見到羅拔臣與祖達二人並肩作戰。（Getty Images）

M再說着：「你們有沒有看到，晏菲路外面的花海，利物浦、葡萄牙以及其他球會、國家隊球員一篇篇感人悼辭，利物浦宿敵曼聯、愛華頓亦很快加入其中，足球和其他運動員數之不盡的致敬畫面，足見他如何深獲行家和其他界別選手尊敬和愛戴，情誼超越體育競技。」

晏菲路場外一片花海，足證世人對祖達的愛是如此的深厚。（Getty Images）

「其實頂級運動團隊的表現與各項配置環環緊扣，利物浦再次贏得英超冠軍後，即在夏季轉會窗豪花4.5億英鎊增兵惟未達預期效果，一定程度上與更衣室內同時失去阿歷山大阿諾特、紐尼斯、祖達和路易斯迪亞斯有關。祖達在場上作用未必及得上另外三位離隊隊友，可是這位『友誼先生』在凝聚力方面或是眾人之首。」

祖達英年早逝，遺下新婚妻子Rute Cardoso和3個年幼子女。（Getty Images）

「如今祖達的生命永遠停留在28歲，遺下新婚妻子Rute Cardoso和3個年幼子女，他的死亡如他的葡萄牙國家隊隊長C朗拿度所言：『完全不合情理』（Doesn't make any sense），他匆匆一生卻是大家的典範——默默由低做起，努力苦幹，成名後始終保持謙遜有禮，每天笑口常開，享受工作與家庭生活。」

M愈講愈感慨，差點唔記得打牌，感嘆道：「都係嗰一句，珍惜眼前人。」

晏菲場外至今仍然有一片花海，球迷及作客而來的球員仍然會繼續向祖達獻花致意。（Getty Images）

同事B：蔡俊彥教曉大家，堅持下去，總有成果。

同事B邊聽邊沉迷在做牌之中，忽然望住自己眼前麻雀喃喃自語道：「我覺得蔡俊彥擊敗俄羅斯劍手，首膺世界冠軍最觸動我。Ryan達成夢想，一躍成世界第一，同時為香港劍擊寫下新一章，繼張家朗的奧運金牌後，香港再添一個世界冠軍，加上主場的全運男子花劍團體金牌，香港劍擊基本上贏盡大小殊榮，再度奠定港隊在世界劍壇的位置。」

蔡俊彥年內首膺世界冠軍。（資料圖片／中國香港劍擊總會）

「世界錦標賽是蔡俊彥一口氣連贏的第三個賽事，上海站大獎賽過關斬將奪冠，第一次稱霸亞洲錦標賽。回溯至上海站前，當時的Ryan世界排名排32，上站溫哥華站連正賽資格都沒有，經歷長達一年多的低潮期，國際賽大多首兩圈止步，有時甚至未能晉身正賽圈。」

蔡俊彥在面對低潮時永不放棄。（資料圖片／FIE）

“I'm so tired of losing, next one will be it.”

「你們記得嘛？」B一邊問大家一邊道：「蔡俊彥在今年3月戰畢開羅站世界盃後，在社交網站表露心跡：『受夠了落敗』，彷彿進入無盡的黑洞，Ryan想以放假逃避，甚至放棄，若然他當時心意已決，堅持休戰，或許改寫整個故事。蔡俊彥在上海奪冠後，一切都變得順利，屬於他的時間終於來臨，加上在剛剛12月在福岡站贏得世界盃，一年內盡攬不同國際賽的冠軍。低潮時永不放棄，看似是老生常談，蔡俊彥親身教曉大家，堅持下去，總有成果。」

蔡俊彥親身教曉大家，堅持下去，總有成果。（資料圖片／中國香港劍擊總會）

同事Y：道奇團隊沒有Free Rider，請盡力做好自己

向來重視團隊精神的同事Y此時接道：「回想道奇擊敗藍鳥衛冕MLB世界大賽的七場大戰，劇情之峰迴路轉隨時連杜sir也拍不出來，特別是第三場由香港時間早餐打到下午茶的『18局之戰』，人人記住Freddie Freeman轟出再見全壘打，其實由Freeman到Clayton Kershaw、Mookie Betts到大谷翔平都要圍圈爭相感謝的投手Will Klein，更加值得回味。他一年內兩度被交易，來到道奇連綠葉都說不上，這次卻是他由第15局頂到第18局。」

道奇牛棚投手Will Klein，完美演繹團隊合作中沒有人是free rider。（Getty Images）

“Well, who else is going to come save me, you know?”

「講真活在粒粒皆星的道奇，Will Klein大可以無恥地Free Ride隊友，但當每次出場前教練問「仲有幾多貨』，Will Klein都說『As many as you guys need』。他在這場比賽之前，從未在大聯盟投超過兩局，『投唔到』、『做唔到』、『諗唔到』，大條道理，但就如Will Klein賽後感言：『能幫自己的，就只有自己。』投球如是，做人也如是，道奇奪冠，正是靠每一個人都做盡力做好自己——除非，你一早已經放棄世界，更放棄了自己。」

在粒粒皆星的道奇，任何巨星也要盡自己責任，為勝利付出。（Getty Images）

同事E：坐爆啟德睇港足有今生無來世，播下種子必成長

同事E向來沉默，當大家都各抒己見後就表示，「作為香港足球隊終身球迷，2025年最令我難忘的當然是港隊今年出戰亞洲盃外圍賽的高山低谷。由第一場作客打和新加坡，大家覺得形勢還算樂觀，到港隊啟德首戰打贏印度，見證在場超過4萬球迷情緒爆發，那一刻真係相信港隊可以出線。」

香港足球隊球迷人數逐漸壯大，「撐香港」已經成為一件有型的事。（資料圖片）

「然後到作客臨尾絕殺孟加拉，香港球迷間的氣氛可謂去到最高峰，連續三場波可以有超過4萬人入場支持香港，的確係睇咗咁多年波都未試過嘅。」

3場在啟德主場館上演的亞洲盃外圍賽，是香港球迷在2025年難以忘懷的回憶。（資料圖片）

E續指：「雖然最終港隊衝擊出線資格功虧一簣，啟德3場波由贏變和再變輸，但係我相信播下的種子終有一日會發芽成長，變成堅實的樹幹，成為香港隊球迷的中堅分子。雖然球迷間經常就打氣、站立甚至著什麼波衫都會拗過不停，但其實一切都只是緣於對香港足球的一份愛，而『撐香港』經過今年之後已經成為一件好型的事。今時今日人際關係愈來愈冷漠，能夠有一件事大家齊心合力一齊做已經不容易，就算場地是啟德、是大球場還是旺角場，只要入到場，大家齊心就事成。」

無論未來是怎樣，相信香港球迷會永遠支持香港足球。（資料圖片）

最後呢場雀局邊個贏邊個輸，已經無人記得，但我們會記得2025年最後我們一起打過牌，回想今年一起參與、目睹過的體壇大事。2026年可能又是另一個如過山車般的旅程，大家準備好未？