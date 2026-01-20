跑鞋推薦｜鄭則仕穿哪對跑鞋完成十公里？　專家教揀慢跑鞋心得

鄭則仕在渣打馬拉松2026以2小時00分21秒完成十公里，啟發不少香港人，大家都說「則仕Do It」，自己也沒有不做運動的藉口。

他穿上是哪雙跑鞋完成這場平均步速12分02秒的超慢跑？大家自覺不要再懶惰時，又應怎樣選擇慢跑鞋？



周潤發今年穿上PUMA的Velocity Nitro 4，鄭則仕沒有跟隨「發哥」，他選擇HOKA的Clifton 9。HOKA向來是厚底跑鞋的專家，Clifton 9是品牌的旗艦緩震跑鞋，32毫米中底比上一代增厚3毫米，柔軟的緩震絕對適合身形較重的鄭則仕，加高的鞋領亦能保護跑友的足踝。

鄭則仕跑步，香港人深受啟發。（資料圖片；梁鵬威攝）

跑鞋推薦｜鄭則仕穿著HOKA Clifton 9。（官網圖片）

如何選擇慢跑鞋？跑鞋專家三大貼士

既然「則仕Do It」，香港人也是時候坐言起行，由超慢跑開始培養運動習慣。那麼我們應該怎樣選擇慢跑鞋？慢跑鞋在緩震、支撐、包覆力和透氣度的設計均適合長時間慢跑，能夠減輕跑步時對關節和肌肉的衝擊。我們請教了跑鞋專家兼長跑教練楊肇麟（阿楊），他提供了三個選擇慢跑鞋的貼士：

1. 選擇本身列明是「慢跑」或「日常訓練用」的款式，因為品牌在設計時會考慮到長時間使用、耐用度和緩震功能等因素；

2. 緊記要親自試上腳，不同品牌、不同款式，實際尺碼一定有差異，所以即使是日常買慣買熟的鞋碼，都不要偷懶，親自到店鞋試鞋吧；

3. 不要在型號之間轉換太多。跑鞋型號就算有代數更迭，都不會突然改變太多，若個人能力沒有太大提升，建議優先選擇之前用過的型號，除非已有能力開始其他類型的訓練（如間歇跑、變速跑），才轉換跑鞋型號

鄭則仕（右三）完成渣馬十公里，香港人笑言「則仕Do It」。（資料圖片；趙子晉攝）

跑鞋專家兼長跑教練楊肇麟。（資料圖片；李思詠攝）

慢跑鞋推薦｜New Balace 1080 v15

作為New Balance的旗艦型號緩震跑鞋，1080 v15正式進入Maximalism 2.0時代，中底由上一代的Fresh Foam X改為全新Infinion Foam，腳感增添一點點實淨的感覺，而非那種一穿上腳就向下沉的軟腍中底，兼具回彈又不失緩震功能。跑鞋重量方面，以男裝US 9為例，重量為261克，比上一代298克輕了37克。

跑鞋推薦｜New Balance 1080 v15。（黃寶瑩攝）

慢跑鞋推薦｜ASICS GEL-NIMBUS 28

GEL-NIMBUS 28是ASICS的頂級緩震跑鞋，後掌搭載全新內置式PureGEL，比傳統GEL更柔軟輕巧；中底沿用 FF BLAST PLUS科技，緩震與能量回饋兼備，跑鞋重量比上一代減輕20克（283克，以男裝US 9為例），大大減輕長途訓練時雙腳的負擔。

跑鞋推薦｜ASICS GEL-NIMBUS 28。（官網圖片）

慢跑鞋推薦｜HOKA Clifton 10

Clifton 10是鄭則仕所穿的Clifton 9的新一代，採用與Clifton 9一樣的CMEVA 全掌壓縮式中底，但中底泡棉的整體厚度增加2毫米，前後掌落差由Clifton 9的5毫米增加至8毫米。HOKA招牌MetaRocker弧形中底令跑鞋前後皆向上翹起，品牌表示這個設計有助身體重心移轉，步履更流暢。Clifton 10後跟有Active Foot Frame包覆穩定結構，提升穩定度，跑起來更安全。