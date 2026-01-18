渣打馬拉松2026｜周潤發2:00:23完賽　跑鞋換新品牌　戰衣新標誌

周潤發跑了兩屆渣打馬拉松半馬之後，今年重回東區走廊十公里賽道，以「超慢速」2小時00分23秒完賽。

「發哥」穿哪些裝備落場，每年都是跑界的話題之一。過往他的跑鞋喜好不外乎adidas或Nike，今年他「爆冷」穿PUMA落場，是全黑的Velocity Nitro 4。

採訪：趙子晉、楊宇翹、張倩儀



渣打馬拉松2026｜周潤發（左起）、黃翠如、鮑起靜、鄭則士、劉江、蕭正楠。（趙子晉攝）

觀乎發哥過往的心頭好，他曾在2024年渣馬和機場三跑十公里穿上adidas，另外的渣馬和港珠澳半馬則穿上Nike。以為他今年的選擇不外乎兩大運動品牌龍頭，結果爆出小冷門，他的選擇是PUMA的Velocity Nitro 4。這是品牌的日常慢跑鞋，絕對適合發哥的超慢速跑，加上十公里不屬於長途，一般慢跑鞋已非常「夠用」。

渣打馬拉松2026｜周潤發過往只穿Nike和adidas，今年則穿上PUMA的慢跑鞋落場。（楊宇翹攝）

其他裝備方面，發哥一如以往選擇全黑上陣，留意到他和他的跑步團隊，戰衣上均有新設計的標誌，標誌中間印上周姓的英譯「CHOW」，圖案則以「發」字為意念。團隊成員包括黃翠如、鮑起靜、鄭則士、劉江及蕭正楠均穿上香港品牌AKIV的背心或短袖上衣，雖然發哥的背心未見任何品牌標誌，但他的「長tight」則是AKIV出品。

渣打馬拉松2026｜周潤發的戰衣有新設計「發」字標誌，中間印有周姓英譯「CHOW」。（楊宇翹攝）

周潤發過去跑步成績

渣打馬拉松2025（2025年1月9日） - 半馬

大會時間：2:24:32

晶片時間：2:24:32

跑鞋：Nike Alphafly 3 "Eliud Kipchoge"

69歲周潤發第3次參加渣馬，再次挑戰半馬，在早上10時左右跑抵維園，以2小時24分32秒完成。他賽後表示自己的時間為「3條2」的2小時22分，他十分滿意成績，「有人工加，有成績」，認為天氣涼爽舒服。他表示明年目標會是2小時20分以內，「逐啲逐啲上」，但他無意挑戰全馬，「全馬唔跑架嘞，我哋（半馬）跑2個鐘內咁就達標」，「慢慢啦，我80歲跑到2個鐘就OK」。

機場三跑十公里2024（2024年11月17日）-十公里

大會時間：1:17:10

晶片時間：1:12:59

跑鞋：adidas香港852別注版ADIZERO BOSTON 12

難得在機場跑道比賽，當時69歲的周潤發也有參加，以大會時間1小時17分10秒過終點，晶片時間為1小時12分59秒，未能刷新個人最佳時間。對於在機場跑步的體驗，發哥說感覺得意，「望住飛機升升降降，感覺好得意」，「機場對上一次有長跑比賽已是二十多年前，當時我沒有參加，今次第二次，我就跑了，如果再有第三次，到時我都九十幾歲」。

渣打馬拉松2024（2024年1月21日）-半馬

大會時間：2:26:07

晶片時間：2:19:04

跑鞋：adidas ADIZERO ADIOS PRO 3

當時68歲的周潤發第二次參加半馬，時間比上次港珠澳大橋半馬有進步。他以2小時26分07秒的大會時間衝線，而個人晶片時間為2小時19分04秒，創個人半馬的PB。不過，周潤發賽後表示比預期目標慢了4分鐘；被問到太太發嫂有沒有出糧，他道：「今次唔達標，1分鐘扣100，陣間食碗仔翅，賽前食咗雞蛋飯團。」

港珠澳大橋半馬2023（2023年11月19日）-半馬

大會時間：2:27:56

晶片時間：2:25:22

跑鞋：Nike Ultrafly

當時68歲的周潤發首次挑戰半馬拉松，以大會時間2小時27分56秒跑完人生首場21公里半馬比賽。可能起步人太擠，周潤發花了兩分鐘才過起點，所以他的個人晶片時間為2小時25分22秒。完賽後，他精神奕奕，開玩笑道：「跑時不累，沿途打招呼較累」。他亦多謝跑友在路上為他打氣支持。他那時認為自己未有能力挑戰全馬，「2個半小時已是極限」。

渣打馬拉松2023（2023年2月12日）-十公里

大會時間：1:03:57

晶片時間：58:58

跑鞋：Nike Vaporfly 2

當時67歲的周潤發首次參與渣馬，以大會時間1小時03分57秒衝線。可能起步時人太多，周潤發花了幾分鐘才正式跑過起點，所以他的個人晶片時間為58分58秒。周潤發賽後說：「行得山多所以跑下步。」被問到會否轉戰半馬甚至全馬，他是一貫的幽默，「遲幾年先，等我大啲先，而家我仲細」。

香港越野錦標賽2022（2022年12月5日）-十公里

大會時間：56分39秒

當時67歲的周潤發首次公開參加長跑比賽，這項比賽在粉嶺高爾夫球會。屬於男子先進組的周潤發以56分39秒完走，在組別41名跑手中名列37位。

立即Follow 01體育IG，緊貼更多渣馬現場