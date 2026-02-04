冬季奧運2026．人物誌︱左右逢源的谷愛凌　滑雪巨星游走中美之間

中美關係起伏不定，年紀輕輕的谷愛凌（Eileen Gu）偏偏能在兩國之間如魚得水，左右逢源。香港人對這種人有個專有名詞叫「世界女」（如果是男士便會稱為「世界仔」），而這種做法亦有個生動而貼切的說法——「食兩家茶禮」。

在兩個大國之間游走，無疑如履薄冰，谷愛凌運動實力頂尖，加上年輕又漂亮，2022北京冬季奧運主場出戰俘虜全球人類，獲得2金1銀後名氣更上層樓，就算接受訪問時一再說出充滿爭議的內容，對她的賺錢能力絲毫無損。4年過去，新一屆冬奧在意大利上演，谷愛凌依舊是其中一位最亮眼的明星。



谷愛凌4年前在北京冬奧光芒四射。（Getty Images）

中美混血天才少女 運動頂尖亦是學霸

谷愛凌2003年在美國三藩市出生和成長，爸爸是美國人，媽媽谷燕是中國人，從小由媽媽獨力撫養。谷燕曾在太浩湖（Lake Tahoe）曾兼職滑雪導師，谷愛凌跟在媽媽身邊，3歲已開始滑雪，8歲加入當地滑雪隊，9歲時贏得首項全國冠軍。谷媽媽在北京大學畢業，再到史丹福大學修讀MBA，熱愛滑雪運動，她全力栽培女兒跟她一樣學業、運動雙線發展，文武全才。

年前接受Olympics.com訪問，谷愛凌說成長期只會在周末和假期滑雪，平日專心上學，努力讀書：「周末去滑雪，我會趁前往太浩湖的4小時車程做功課，星期六、日全程滑雪，完全不會想學校的事。」每年夏天，谷愛凌都會到北京補習班深造數學，美國高考學術能力評估測試SAT 1600分滿分，她考獲1580分，獲心儀的史丹福大學提早取錄。考入史丹福和參加奧運，是她人生兩大目標，她憑實力與努力逐一實現。

2019年轉籍中國 2022北京冬奧紅遍全球

直到2018/19賽季，她一直代表美國出賽，2019年1月，年僅15的谷愛凌代表美國在坡面障礙技巧世界盃（slopestyle World Cup）奪冠而嶄露頭角。同年6月，她轉籍代表中國，以出戰2022北京冬奧為目標。中國並不容許雙重國籍，然而及後美方有消息指，有關方面並未收到她放棄美國國籍的申請，引起外界熱議。

種種紛擾之中，18歲的谷愛凌帶着燦爛甜美笑容出賽，表現瀟灑俐落，看似輕輕鬆鬆便帶來2金1銀，那份從容在「中國運動員」身上極為罕見，加上她一口流利普通話，又很識做地「入鄉隨俗」，食住燒餅等成績、開心地拿着熊貓公仔拍照等公關技巧做到足，令她在中國以至全球一夜爆紅。

試想像，她如仍代表美國，只會是眾多滑雪明星一員，在中國，谷愛凌卻是唯一一位冬季運動超級巨星。冬季運動向來不是中國強項，在民間也不普及，谷愛凌在2022北京主辦冬季奧運會這個時間點「横空出世」，集合天時、地利、人和，如果她不紅才是天理不容。

「我在中國時是中國人，在美國時是美國人」

可是贏得女子自由式滑雪U型場地技巧賽金牌後，谷愛凌在記者會上的一席話，引發全球熱議。當時有記者問到，她是否仍是美國公民，谷愛凌並未正面回應，而是說：「我絕對感到自己是美國人，正如我亦是中國人一樣。當我身在美國，我是美國人；當我身在中國，我就是中國人。我曾說過對美國和中國的感激。」

夾雜在敏感的中美關係之中，谷愛凌的滑頭回應兩面不討好，當時受到前美國駐聯合國大使凱利（Nikki Haley）斥責，運動員只能夠在中美之間「選擇其中一方」，民間討論更是熾熱，網民討論區成為另類中美戰場，谷愛凌一貫灑脫，樂得笑罵由人。

連續4年榮登全球最高收入女運動員前列

上屆冬奧前，滑雪愛好者以外認識谷愛凌的人不多，由2022北京冬奧舉行那年開始，谷愛凌已連續4年榮登全球最高收入女運動員頭4名，2025年她大部分賽季都在養傷，仍能以2310萬美元（下同）排第4位，當中在賽場上獲得的獎金只佔10萬，餘下2300萬均是代言廣告收入。由此可見，那怕中美關係急轉直下，谷愛凌的身價絲毫不受影響。

4年過去，對22歲的谷愛凌來說，最大分別就是過去兩年不時受傷患困擾，尤其是去年大部分時間未能出賽，一度危及冬奧資格。去年1月勝出世界盃賽事後，她到11月下旬才復出，幸而12月即在U型場地技巧賽世界盃奪冠，今年1月再在坡面障礙技巧賽世界盃勝出。她接受新華社訪問時稱：「現在的目標很清楚。想在冬奧會上奪冠，首先你得站在冬奧賽場。」她已確定參賽資格，亦肯定會再次成為冬奧的焦點人物。