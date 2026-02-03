冬季奧運2026︱嚴選十大俊男美女附IG　速滑界梁朝偉外型媲美藝人

2026年冬季奧運2月6日揭幕，各項賽事固然精彩刺激，根據筆者長年觀察，冬季運動俊男美女特別多，本身觀賞度極高的花式溜冰不用說，滑雪、滑冰以至冰壺亦有大量才貌雙全的選手，為賽事增添另一欣賞角度。



冬季奧運2026｜花式溜冰

車俊煥——童星出身的韓國花美男

車俊煥。（Getty Images）

ig連結：jun_july_august

日本「冰王子」羽毛結弦退下賽場，上屆冬奧冠軍陳巍（Nathan Chen）亦不參賽，男子花式溜冰改朝換代，美國的馬利寧（Ilia Malinin）實力超群，上屆獲第5名的車俊煥必定力爭三甲。這名24歲的韓國花美男第三度出戰冬季奧運，他小時候曾當童星，演出過《MBC Best劇場》、韓劇《一枝梅歸來》，7歲開始學溜冰，不知不覺間愈練愈好，最終改變人生跑道成為運動員。

車俊煥帥氣圖輯（點圖放大）

他的帥氣外表令他在2022北京冬奧人氣急升，而2023年一面世錦賽銀牌，證明車俊煥的能力亦是頂尖，2025年亞洲冬季運動會（亞冬會）他力壓日本的鍵山優真贏得金牌，今屆冬奧絕對不想空手而回。

冬季奧運2026｜花式溜冰

Daniel Grassl——狂放不羈的意大利王子

格拉素（Daniel Grassl）（IG@daniel.grassl_official）

ig連結：daniel.grassl_official

俗語常說人靠衣裝，意大利花式溜冰選手格拉素（Daniel Grassl）剛好相反，擁有金髮藍眼的俊朗外表，卻常常不修邊幅。當大部分選手為比賽精心挑選華麗戰衣，格拉素常常只穿一件猶如底衫一樣的白色T恤上場，對可觀性竟絲毫無損，簡直是恃靚行兇。

Daniel Grassl帥氣圖輯（點圖放大）

23歲的格拉素在意大利北部山城美拉諾（Merano）成長，每逢假期都會回到家鄉見家人和享受放鬆的時光。他是意大利本土的6屆冠軍，2022年歐洲錦標賽獲銀牌，上屆在北京奧運獲得第7名，是意大利隊的王牌選手。

冬季奧運2026｜花式溜冰

Amber Glenn——對抗逆境的美國冰后

格蘭（Amber Glenn）（Getty Images）

ig連結：amberglenniceskater

格蘭或許不符合傳統美女的標準，她長年對抗各種困難的勇氣，亦是第一位公開是泛性戀者（Pansexual）及 LGBTQ+社群一員的奧運花式溜冰女將，那份坦然與真誠，另有一種由內而外的美麗。Amber接受《Today》節目訪問時提到十年前曾陷心理困擾，「我處於一個非常黑暗的地方，之後確診患上焦慮症、抑鬱症及厭食症」，經父母和朋友幫助下尋求協助，「最終找到一個健康地處事的方式，並能夠說出我的掙扎」。

Amber在2019年大膽公開性取向的行動，為不少LGBTQ+社群人士帶來啟發與鼓舞，那份愛與力量亦回饋予她，「這正是我就算成績未如理想，仍堅持繼續溜冰的其中一個原因」。她在2018年美國錦標賽失手只得第8，無緣平昌冬奧；2022年那次因賽事舉行時確診新冠肺炎無法出賽，無法取得北京冬奧資格。今年她已經26歲了，去年她接受WFAA電視台訪問時便曾自嘲，「在花式溜冰，這個年紀已是恐龍」，不過她未有放棄，今次在美國錦標賽勝出，取得資格首度出戰奧運。

Amber Glenn美女圖輯（點圖放大）

她接受Olympics.com專訪時談到生涯跌跌碰碰，「我曾歷盡高低起跌，有很多失意的時候，幸運地過去一年半處於一段持續上升期」。她去年在整個賽季近乎無敵，偏偏在世界錦標賽的大舞台失準，只得第5名，認為在那次經驗中獲益良多。今屆有29位女將參賽，已確定名單的25人當中，她是年齡第二最大的一位，Amber一貫勇者無懼，一句「我會將年齡轉化為優勢」，那份自信與智慧實在讓人心折。

冬季奧運2026｜花式溜冰

Daria Danilova——從俄羅斯出走的冰上精靈

丹妮露娃（Daria Danilova）（Getty Images）

ig連結：da.ryad

花式溜冰雙人賽不單講求難度與技藝，同時要具備近乎天衣無縫的合作與默契，練習時間漫長，不少拍檔都會日久生情。從俄羅斯出走，轉籍代表荷蘭的丹妮露娃，與拍檔捷巴（Michel Tsiba）亦由好友變戀人，二人成為荷蘭歷來首對晉身冬季奧運的雙人花式溜冰組合，也是Daria向花式溜冰專頁Figure Skating Rose News分享的生涯最自豪成就。

Daria Danilova美女圖輯（點圖放大）

她平日不施脂粉，就如一個鄰家女孩，溜冰場以外她的生活淡樸，最愛閱讀和睡覺。不過精緻的五官只要淡掃蛾眉，便立即明艷照人，比賽時穿上性感的戰衣，會再進化成力與美兼備的冰上小精靈。

冬季奧運2026｜滑雪

Lindsey Vonn——女王復出五戰奧運

禾恩（Lindsey Vonn）（IG@lindseyvonn）

ig連結：lindseyvonn

今屆冬奧最令人期待的選手，高山滑雪女王禾恩肯定在列。她是女子以至整個滑雪界的先驅，2019年退役時留下82次世界盃勝利輝煌紀錄，而且是極少數同時能稱霸下坡（downhill）、超級大曲道（Super-G）、大曲道（Giant Slalom）、迴轉（Slalom）及混合式滑雪（Combined）5項賽事的選手。

她曾在2010冬奧代表美國贏得1金1銅，2018冬奧再獲銅牌，2019年因傷退役。2024年膝關節置換手術成功後，禾恩同年11月宣布復出，連《時代雜誌》也以她為封面人物。禾恩41歲了，早前在Instagram公布「第5次亦是最後一次出戰奧運」，「雖然我不能保證結果，但我可保證必定每次出盡全力。無論比賽結果如何，我感到已經贏出了」。

Lindsey Vonn美女圖輯（點圖放大）

禾恩感言：「41歲的我仍在追夢，仍在推動極限，仍然相信一切可能。」她希望鼓勵所有人「永遠不要放棄自己，永遠不要停止追逐夢想」。滑雪頂尖選手那麼多，氣牆如此強大的大概只有她一個，她的偉大早已超越一切成就，而是她那份勇於不停挑戰的精神，展現出傲視天下的女王氣魄。

冬季奧運2026｜滑雪

Mikaela Shiffrin——美艷動人的高山滑雪GOAT

施芙蓮（Mikaela Shiffrin）（Getty Images）

ig連結：mikaelashiffrin

看到穿上晚禮服的施芙蓮，不知就裏的人大概會以為她是個選美王后，而不是高山滑雪界的傳奇人物。較禾恩細11年，30歲的施夫蓮是史上唯一能夠在滑雪世界盃賽事獲得超過100場冠軍的選手（包括男及女選手在內）。這位美國選手2014冬奧在迴轉賽摘金時只得18歲，4年後在2018冬奧大曲道及混合賽分別再添1金1銀。這位7屆世界冠軍2022北京冬奧意外空手而回，米蘭及科爾蒂納冬奧是她第4次出戰。

Mikaela Shiffrin美女圖輯（點圖放大）

近年Mikaela受到傷患纏繞，成績不復昔日輝煌，甚至先後因父親、未婚夫的意外，當她在一次嚴重意外受傷後出現創傷後遺症（PTSD）徵狀。面對種種困難，她一直迎難而上，施芙蓮坦言，「今季不再感到自己是其中一位速度最快的選手」，今屆冬奧不再是冠軍熱門，卻無阻她對滑雪比賽的熱情，再次全力爭勝。她與禾恩在高山滑雪賽場互相輝映，亦是今屆賽事一道美好風景。

冬季奧運2026｜滑雪

谷愛凌Eileen Gu——俘虜全中國的中美混血兒

谷愛凌4年前在北京冬奧光芒四射。（Getty Images）

ig連結：eileengu

谷愛凌是中美混血兒，樣子甜美，身材高佻均稱。她在美國出生和成長，2019年毅然轉籍代表中國參賽4年前在北京奧運展示非凡身手，加上可愛的表現和一口流利普通話，輕鬆俘虜十幾億中國人。

谷愛凌美女圖輯（點圖放大）

上屆首戰冬奧，當時18歲的谷愛凌在自由式滑雪賽拿下2金1銀，之後回到美國升學，入讀心儀的史丹福大學。由2022北京冬奧舉行那年開始，谷愛凌已連續4年榮登全球最高收入女運動員頭4名，去年受到傷患困擾，今次再戰奧運卻仍是中國的獎牌最大希望之一。

冬季奧運2026｜滑雪

平野步夢——不斷研究自己的狂人

平野步夢（Getty Images）

ig連結：ayumuhirano1129

個子不高的平野步夢，臉蛋是日本男生的性格帥氣，卻配上黑人辮子頭髮型，恍如告訴世人他是個極限運動選手。平野從小已在滑板和單板滑雪雙線發展，惟在雪地賽場發展較順利，2014年平野步夢已在俄羅斯索契冬奧以15歲又74天之齡，獲得單板滑雪U型場地技巧賽銀牌，成為日本冬奧史上最年輕獎牌得主。

2018年平昌冬奧，他又以銀牌作結。平野步夢為求進步，不單苦練技術，連在大學的畢業論文，也是單板滑雪，題文主題為「單板滑雪U型場地賽奧運獎牌得主的技巧分析」。他把自己在滑雪跳躍時失敗與成功的影片作比較和分析，找出失敗原因和可改進的地方，他仔細地「研究自己」，終在4年前取得成果，在北京冬奧賽場做出超高難度的「Triple Cork 1440」，成為冬奧史上第一人，驚世一跳助他圓夢摘下男子單板滑雪U型場地技巧金牌。

平野步夢帥氣圖輯（點圖放大）

2026冬奧平野步夢再次入選日本隊，可望成為日本歷來第一位連續4屆冬奧贏得獎牌的選手， 可是1月中他在瑞士出戰世界盃賽事時嚴重受傷，未知會否影響他的出戰機會。

冬季奧運2026｜短道速滑

劉少昂——短道速滑界梁朝偉

劉少昂（Getty Images）

ig連結：liushaoang

短道速滑選手戴上頭盔、護目鏡作賽，劉少林、劉少昂兄弟的俊臉還是讓人感到驚艷。爸爸是中國人，媽媽是匈牙利人，兩兄弟長着一張酷似而漂亮的混血兒臉，五官立體精緻，弟弟少昂粗眉大眼，略帶憂鬱的眼神，頗有點影星梁朝偉年輕時的影子。

兩兄弟聯手在2018奧運與另外兩位隊友以新世界紀錄贏得短道速滑5000米接力金牌，是匈牙利在冬奧史上首面金牌；2022北京奧運，少昂在個人賽500米奪金，是匈牙利歷來首面冬奧個人賽金牌，他亦在1000米奪銅，2000米混合接力再與哥哥及兩隊友獲銅。

劉少昂、劉少林帥氣圖輯（點圖放大）

+ 1

2022年兩兄弟提交轉籍申請，2023年起代表中國出賽，這對昔日匈牙利金童，將首度代表中國參加冬奧。劉少昂接受《中國日報》訪問時稱他們在家會講中文，亦會慶祝農曆新年，小時候練速滑只為興趣，喜愛它如飛一般的速度感，「我們的父母從未想過我們會成為職業運動員」，跟哥哥少林一起成長、訓練、比賽和獲勝，為他帶來無窮動力。他揚言，「我知道自己尚未達到最高速度」，今屆冬奧可望再次成為他的「表演時間」。

冬季奧運2026｜冰壺

吉村紗也香——永不放棄的日本女神

吉村紗也香（IG@sayaka.yoshimura）

ig連結：sayaka.yoshimura

看起來趣怪、實際上大有學問的冰壺項目，近年開始多人留意，日本女子隊隊友吉村紗也香樣子標緻，實力強大，獲網民封為「冰壺女神」。這位日本3屆冠軍比賽時神情專注，眼神銳利，英姿颯颯的模樣為她帶來不少粉絲。

可是日本本土的競爭實在太大了，吉村紗也香由2010、2014、等到2018，也未能出戰冬奧。最慘痛的是4年前的日本冬奧選拔賽決賽，她領軍領先2局下，遭對手藤澤五月連贏3局反勝。藤澤五月領軍為日本帶來一面女子冬奧銀牌。吉村紗也香坦言，4年前失落冬奧極度沮喪，幸好她未有放棄，堅持下來，33歲的她終能首次踏足冬奧夢台。

吉村紗也香美女圖輯（點圖放大）

她和隊友以贏得金牌為目標，吉村紗也香指出要「由一開始好好閱讀冰面」，接受Olympics.com訪問時稱，「冰壺是無法預測的，因此無論發生什麼事我們也會接受。在當刻作出最好的選擇，互相支持，在整個賽事全力出戰」。日本從未在冰壺贏得金牌，2018年女子組摘銅，2022年藤澤五月率領下獲銀牌已是最佳成績，今屆一定要留意日本隊在吉村紗也香可否一舉奪金。