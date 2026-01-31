最後召集　2026金沙中國澳門國際十公里長跑賽3.15舉行

繼香港馬拉松盛事圓滿舉行後，澳門接力舉辦長跑賽。由體育局、金沙中國有限公司及澳門田徑總會主辦的「2026金沙中國澳門國際十公里長跑賽」，將於2026年3月15日（星期日）舉行。賽事為世界田徑總會(WA)認可之國際長跑賽事，旨在推動本地體育發展及促進「體育+旅遊」效益 。賽事設有「十公里」及「歡樂跑」兩個項目，參賽總名額共10,000個，將於1月31日起分階段接受報名，有興趣挑戰自我的跑手不容錯過。



挑戰跨海大橋 跑入路氹金光大道

在賽道規劃方面，今屆賽事繼續融合體育與城市景觀。十公里及歡樂跑兩個組別均由西灣湖廣場起跑，參賽者將途經西灣大橋，其中，十公里組別路線將跑進路氹金光大道。跑手沿途欣賞澳門的地標風景，包括金光大道、澳門威尼斯人酒店、澳門巴黎鐵塔，以及澳門倫敦人的大笨鐘，為賽道增添城市景觀元素。

賽事終點設於奧林匹克體育中心運動場。起跑時間方面，十公里賽將於當日上午7時起跑，歡樂跑則於上午7時40分起跑。

為方便公眾報名，大會將採取分日報名機制。十公里組別將於1月31日（星期六）上午9時開放報名，名額7,000個；歡樂跑則於2月1日（星期日）上午9時開放報名，名額3,000個。報名費用方面，十公里組別澳門居民為澳門元100，非澳門居民為澳門元200；歡樂跑組別澳門居民為澳門元50，非澳門居民為澳門元70。有意參賽人士，需透過官方網站www.macao10k.com進行網上報名。

