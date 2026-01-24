體壇札記｜當百年浴池變成滑板暨足球場　給體育運動的無限想像

到底用哪種視角看體育？這個課題相當有趣。「體育觀」從來都需要培養，如何培養又視乎一個地方怎樣發展體育。北美的四大運動和歐洲的足球聯賽，早已發展成涉及龐大金額的產業，像2025年的MLB，贊助收入突破20億美金大關，創歷年新高，如此成熟的商業運作，體育就是一本生意經。

除了講錢，體育的深厚在地底蘊亦很引人入勝。球會、城市、歷史，往往一脈相承，例如紅襪與洋基的恩怨情仇，緣自波士頓和紐約自十八世紀美國革命前互相競爭，最終紐約「後上」取代波士頓成為美國甚至世界金融中心，洋基財雄勢大冠軍多，紅襪少不免被踩在腳下；另一個香港人熟悉的例子是利物浦，英國經濟結構在八十年代轉型，導致利物浦這個工業城市衰落，加上政府和警察冤枉紅軍球迷造成希斯堡慘劇，利物浦球迷噓國歌，背後原因千絲萬縷。

嗱，隨口一說，體育又變成政治人文歷史了。

2004年紅襪對洋基的經典場面。（Getty Images）

體育以哪種形狀呈現，取決於人類的想像空間，以滑板起家的英國潮牌Palace Skateboards（下稱Palace），便將體育變成古蹟crossover社區的企劃，為倫敦帶來一個結合足球、滑板和藝術的社區空間——這是Palace與Nike於去年10月發佈的合作計劃，他們將位於Elephant & Castle的Manor Place空間大改造，給她一個輪迴重生的機會。

1895年啟用的Manor Place。（官方圖片）

其實Manor Place自1895年落成以來，也在時代中經歷高低跌宕，當年她是一座維多利亞式公共浴場，到了上世紀七十年代，一度變成拳擊比賽場地，但在1978年開始荒廢，後來曾被佛教團體租用了幾年，成為禪修中心。Palace與Nike合作終於再為這座擁有二級法定保護地位的歷史建築注入靈魂，浴場由擂台變禪修中心再變「滑板場暨足球場」，還有一隅創意工作室，供設計界新銳免費使用，每次使用期為9個月。

Manor Place的浴池變成滑板場。（官方圖片）

當滑板場升起，足球場就藏在浴池內。（官方圖片）

有人形容這座「滑板場暨足球場」是「變形金鋼」，其實也沒那麼誇張，不過能將昔日的池浴改造成地面為拋光混凝土滑板場，靠機械將滑板場升起，原來有個足球場內藏於浴池底，的確創意十足。官方將足球場命名為The Cage，讀者看到照片自是一目了然（看上圖）；滑板場則命名為The Park，整體設計意念源自距離Manor Place大約3公里的Southbank滑板聖殿The Undercroft，中間的長櫈更是向歷年孕育出多少滑板高手、最終敵不過推土機的Victoria Bench致敬。

向Victoria Bench致敬的長櫈。讀者不妨找找Victoria Bench與滑板的故事。（官方圖片）

說起The Undercroft，忍不住打個岔，十多年前英國政府要開發南岸，想將滑板公園改建成複合式商業用地，滑板組織Long Live Southbank立即發起聯署，與政府長時間談判，結果政府決定保留這個本土滑板遺產，滑板文化得以在這片土壌繼續傳承，這是自由與創意動力帶來的成果；到了今天，滑板公園成為倫敦其中一個旅遊打卡景點，更是當日想像不到的雙贏局面。

Southbank滑板場。（Getty Images）

Southbank滑板場。（Getty Images）

「我們希望為社區帶來偌大的滑板和運動空間，市民可以有地方輕鬆聚聚。倫敦給了我們很多很多，我們也希望回饋，為倫敦帶多點能量。」姑勿論Palace創辦人Lev Tanju說的是否客套話，但Manor Place改造之後，的確變成Lev Tanju所冀盼的「安全又友善」的空間，供市民免費使用。

當然，Nike和Palace都不是省油的燈，Manor Place改造了，連帶一系列新產品上架，這才是品牌的賺錢良機。Palace的下一站是二月來港開專門店，筆者並非時裝人，沒有潮流時尚界那份雀躍，不過品牌與本地球隊南華聯乘就吸引了我的眼球，一家老牌球會也頓時因此走進從未觸及的潮流領域。所以說，體育運動本身是百變的，將會變成怎樣的形狀和方式，取決於我們的視野和想像空間，不去打破框架，那麼南華就真箇是一部118年的老爺車了，而且還降班到港甲作賽。