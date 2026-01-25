英超｜曼城主場2：0勝狼隊　熱刺作客2：2逼和般尼

英超周六（1月24日）賽事，曼城主場以2：0挫狼隊；熱刺作客2：2逼和般尼。



在曼城對決狼隊的賽事中，曼城於6分鐘先打開紀錄，馬莫殊（Omar Marmoush）接應傳球後，快狼隊守將一步將皮球撐入網，曼城1：0領先。上半場補時2分鐘，曼城拉開比數，安東尼施美安（Antoine Semenyo）於右路控球，再起左腳燙遠柱入網。

換邊後，雙方均有攻勢，但無法進球。曼城最終以2：0戰勝狼隊。

2026年1月24日，曼城對決狼隊的賽事中，曼城的東尼施美安（Antoine Semenyo）為球隊攻入賽事第二球後慶祝。（Reuters）

在熱刺對決般尼的賽事中，熱刺中堅雲迪雲（Micky van de Ven）在上半場38分鐘，為球隊射入先開紀錄，但般尼的杜安薛比（Axel Tuanzebe）於補時階段扳平，雙方以1：1完半場。

換邊後76分鐘，般尼憑利尼科士打（Lyle Foster）入波一度反超前。不過，戰至90分鐘，熱刺的基斯甸羅美路（Cristian Romero）頭槌入波，熱刺最終以2：2逼和般尼。