利物浦首膺最高收入英格蘭球會　歐聯前8位英超佔5隊見證金錢力量

曼聯曾長年雄踞英格蘭最高收入球會寶座，近年由曼城取而代之，今年再有變動，德勤會計師事務所（Deloitte）推出2024/25球季版本最新報告，去年再次贏得英超冠軍的利物浦，首次榮膺最高收入英超球會。報告中全球最高收入的20支球隊，多達9隊來自英超，適逢歐聯聯賽階段只餘下最後一場，有5支英超球隊身處前8位，猶如印證金錢的力量。



利物浦首膺英超最高收入球會。（路透社）

利物浦首膺英超最高收入球會 曼聯戰績慘烈排名跌至新低

德勤會計師事務所（Deloitte）的年度足球金錢聯盟報告（the Deloitte Football Money League），西甲班霸皇家馬德里在2024/25球季收入高達12億歐元，再創新紀錄，另一西班牙豪門巴塞隆拿亦以近10億歐元排第二位，拜仁慕尼黑以8.6億歐元排第三，歐聯冠軍巴黎聖日耳以8.37億歐元排第四。利物浦以8.36億歐元排第五，亦是首次成為英超之冠。

去年排第二的曼城，今年跌至全球第六，收入仍達8.29億歐元，阿仙奴、曼聯、熱刺和車路士分列第七至十位。阿士東維拉排第十四，紐卡素排第十七，連今季努力護級的韋斯咸亦以2.76億歐元排第二十。德勤這份年度報告已推出到第29個版本，曼聯跌至歷來最低的位置，去年英超聯賽在阿莫林領軍下只排第15位，歐霸決賽亦不敵熱刺，在這個金錢足球榜由去年的第四位急跌至今年的第八位，收入為7.93億歐元。

曼聯排名滑落，其實與利物浦只差4300萬歐元，因此心理因素或大於實際數字。畢竟曼聯曾經10次當上全球最高收入球會，風光一時，可是最近一次已經要數到2017年，而且今季沒有歐洲賽踢，本土兩項盃賽亦早早出局，明年那份報告相信會更「慘烈」。

全球最高收入球會頭20位之中，英超球會佔9隊。（Deloitte官網截圖）

阿仙奴歐聯7戰全勝 英超5球隊暫列歐聯前8位

金錢足球的力量，近年可從轉會市場及歐洲賽事戰績上反映。英超聯賽收入冠絕全球，而豐厚的轉播收益平均分配予20支球會，因此就連中下游球會，在轉會市場亦有相當購買力。今季英超有6支球隊參賽（基本5隊加歐霸冠軍熱刺），8場比賽的聯賽階段，阿仙奴頭7戰全勝，今晨作客擊敗國際米蘭後，無論最後一仗戰果均穩奪頭二名。

利物浦作客3：0淨勝馬賽後，亦升上第四位，熱刺挫多蒙特後升上第五。紐卡素與車路士分別擊敗PSV燕豪芬和帕福斯後排在第七和第八位，只有狀態起伏不定的曼城排第十一（但其實與多隊同得13分）。換言之，歐聯聯賽階段前8位的直接晉級16強資格，隨時6支英超球隊全數入圍，連附加賽也不用踢。

阿仙奴作客擊敗國際米蘭，篤定以頭兩名出線歐聯16強。（路透社）

8隊同得13分 最後一輪爭崩頭

非英超球會之中，拜仁、皇馬分列第二、三位，PSG排第六，巴塞隆拿被擠至第九。不過分數其實相當緊湊，由第六位的PSG開始，紐卡素、車路士、巴塞、士砵亭、曼城、馬體會到第十三位的阿特蘭大，這8支球隊目前同得13分，而國際米蘭和祖雲達斯均有12分。

英超能否6隊全員入圍，須視乎最後一輪戰果，觀乎賽程難度相當高——紐卡素要作客巴黎聖日耳門，車路士作客拿玻里，熱刺作客法蘭克福，3隊均要作客實力相當強的球隊，而阿仙奴、利物浦和曼城則有主場之利。