台維斯盃｜黃澤林單雙打接連力戰飲恨　香港1：3不敵芬蘭

黃澤林（Coleman Wong）以直落兩盤擊敗芬蘭球手華沙（Eero Vasa），協助香港隊在台維斯盃世界I組附加賽追成1：1平手，今日（8日）再分勝負。Coleman今日兩度登場，先夥拍小將鄭肇致出戰雙打，力戰不敵對手，先輸一場。休息後再惡鬥維達寧（Otto Virtanen），Coleman以5：7及2：6告負，香港隊以1：3不敵芬蘭，無緣晉級世界I組。

攝影：鄭子峰



香港隊續在主場對芬蘭。（鄭子峰攝）

台維斯盃一連兩日在維園網球場上演，香港隊主場對芬蘭。17歲的鄭肇致首日打頭陣，以0：6及1：6不敵維達寧，黃澤林緊接登場，直落兩盤輕取華沙，助香港隊在場數扳平，仍然有望相隔33年後再戰世界I組。

台維斯盃第二日，頭場率先上演雙打，由黃澤林夥拍鄭肇致，芬蘭方面轉陣，由維達寧取代卡奧高維達（Patrick Kaukovalta），與尼高拉斯沙美倫（Patrik Niklas-Salminen）出雙打。

黃澤林夥鄭肇致出戰雙打。（鄭子峰攝）

經過首日的洗禮後，鄭肇致在場上更自在，首局網前攔截得分，其後再有精彩的笠波，加上有師兄Coleman的帶領，兩人不斷溝通，黃澤林發球穩定，首盤與芬蘭隊打成均勢。直至第7局，芬蘭組合於鄭肇致的發球局找到缺口，港隊以4：6先輸一盤。

在黃澤林帶領下，鄭肇致今場發揮更放。（鄭子峰攝）

+ 2

港隊組合第二盤初段再失守，黃澤林／鄭肇致在第4局施壓，順利破發追成平手，掀起全場球迷氣氛。鄭肇致的發球局再度受壓，出現破發危機，維園的主場球迷以打氣聲支持，力保發球局，雙方其後互相保發。直至第11局，鄭肇致再度發球，3度出現破發機會，Nicholas不放棄下力救對方扣球，再拿下致勝球，可惜港隊同樣失守，結果以5：7再負一盤，力戰1小時21分鐘落敗，港隊場數落後1：2。

（鄭子峰攝）

休息半小時後，黃澤林與維達寧再度登場，出戰今日第一場單打。兩名球手發球同樣強勁，Coleman首盤開出7個Ace球，對方則有5個，畢竟經過首場激烈的雙打後，二人體力難免有影響，黃澤林盤末破發追平，惟立即再失守，首盤先輸5：7。

黃澤林第二盤接連失守，一度落後0：4，其後未能平反敗局，以2：6落敗。香港隊以1：3不敵芬蘭，無緣相隔33年後再闖世界I組。